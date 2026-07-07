Salvada por la Corte

La Suprema Corte lanzó un salvavidas para Abelina López en plena pelea por la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero, toda vez que anuló una auditoría estatal sobre casi 899 millones de pesos ejercidos por Acapulco. Consideró que el órgano fiscalizador local no tenía competencia para revisar recursos federales. La Corte aseguró que la investigación puede seguir por la vía federal y que el fallo no la exonera. Sin embargo, Abelina aprovechará para decir que siempre fue una funcionaria honesta cuando cualquiera con dos dedos de frente sabe las múltiples corruptelas en su gobierno. Ahora la pelota queda en la auditoría federal, pero pocos creen que ahí corra con prisa.

Dice que es víctima

Tras ser increpado rumbo al partido México-Inglaterra, Cuauhtémoc Blanco denunció que él, su esposa y su familia fueron rodeados, bloqueados y agredidos. Protestantes pintaron su camioneta, le lanzaron insultos y le reclamaron el asesinato de Samir Flores, ocurrido en Morelos durante su gobierno. El diputado morenista habló de hostigamiento y violencia que puso en peligro a su familia. La maniobra mueve el foco del reclamo político hacia la seguridad personal; aun así, sigue sin responder por los pendientes que arrastra su paso por Morelos. La victimización no borra la memoria de las víctimas.

Perdemos, luego contamos

Una vez que México dejó de ser foco mundialista, el Gobierno capitalino actualizó el marcador de víctimas: ya no eran cuatro, sino cinco. Según la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, el fallecimiento ocurrió desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica, pero no entró al conteo porque el infarto pudo ocurrir "en cualquier lugar". Curiosamente, se informó un día después de que la Selección quedó eliminada y la capital dejó de estar bajo los reflectores del torneo. Tal vez era para no manchar la fiesta, no espantar inversiones ni regalarle a Estados Unidos otro pretexto. El balance se corrigió cuando el costo político parecía menor.

Un fantasma recurrente

Genaro García Luna se ha convertido en ese recordatorio permanente de que el tiempo pasado fue peor. Claudia Sheinbaum lo calificó como un personaje "nefasto" y anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera presentará un informe sobre la recuperación de bienes vinculados con el exsecretario, además de exponer el presunto funcionamiento de la red de corrupción y colusión con la delincuencia organizada que, según el gobierno, operó durante el sexenio de Felipe Calderón. Un deporte recurrente en la mañanera, al parecer, sólo superado por la reiteración de que hay un compló de los medios de información.

Nomenclaturas

El gobierno decidió rebautizar la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez como Becas Bienestar Coordinación Nacional, una modificación que, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, busca actualizar la identidad institucional del organismo encargado de administrar las becas federales. Lo curioso es que el cambio no ordena borrar el nombre de Benito Juárez de todos los programas educativos y, de hecho, la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez conserva esa denominación. Porque en la administración pública mexicana renombrar un programa suele parecer una transformación histórica, aunque para el estudiante sólo importa si cayó el depósito.