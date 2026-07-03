Salvar matando

Kenzo, un tigre de Bengala, escapó de un predio privado autorizado por Profepa en Tepetlaoxtoc. El operativo es un monumento a la incompetencia: intentaron sedarlo, le dispararon, lo trasladaron y murió. Profepa justificó los balazos por "riesgo inminente" al personal. Después clausuró temporalmente el sitio y reportó irregularidades en instalaciones, encierros y áreas no autorizadas. Activistas ya piden la renuncia de su titular, Mariana Boy. Porque si el rescate de animales en peligro de extinción termina a tiros, alguien tiene que responder.

El Mayo y la soberanía

De confirmarse que el FBI coordinó el traslado de Ismael el Mayo Zambada desde territorio mexicano a Estados Unidos, la revelación reabriría uno de los capítulos más delicados de la relación bilateral desde la Operación Rápido y Furioso. La controversia dejaría de centrarse en cómo fue detenido el capo para trasladarse a una pregunta mayor: si una agencia federal estadounidense ejecutó o dirigió una operación de extracción en México sin un reconocimiento público de ese papel. Un escenario así tendría implicaciones diplomáticas, jurídicas y de soberanía.

Violencia

Diputadas federales advirtieron que casos como el del exdirector de Pemex Víctor Rodríguez evidencian que la violencia contras las mujeres no distingue nivel educativo, condición económica ni posición laboral, por lo que quien la cometa debe ser castigado. Muy cierto, sin duda, pero tuvo que llegar la panista Noemí Luna a hacerles un amable recordatorio de que el régimen de Morena ha demostrado que la respuesta institucional depende del peso político de los señalados. Trajo a cuenta, por ejemplo, los casos del diputado federal Cuauhtémoc Blanco, denunciado por su media hermana por presunta violación, así como el del senador Félix Salgado Macedonio, señalado por múltiples denuncias públicas por presuntas agresiones sexuales, y ahí siguen tan campantes.

Crece el rechazo

En menos de una semana, dos morenistas fueron corridos por abucheos en espacios públicos. En Oaxaca, Flavio Sosa, secretario de Cultura, no pudo terminar su mensaje en la inauguración de la Guelaguetza entre rechiflas. En Culiacán, Tere Guerra, diputada con licencia y aspirante a Sinaloa, dejó un bar al grito de "fuera Morena" durante el México-Ecuador. Morena dice que las encuestas siguen marcando aprobación alta, pero la calle muestra otra temperatura y cada vez más salen raspados con dosis de realidad.

Cuatro muertes después...

Después de cuatro personas fallecidas en celebraciones mundialistas, las autoridades descubrieron que lanzarse por los aires, treparse a parabuses, escalar mobiliario urbano, provocar estampidas al grito de "¡nadaremos!" o aceptar bebidas de desconocidos quizá no era la mejor idea. La SSPC y la SSC capitalina difundieron un amplio catálogo de recomendaciones para pedir, ahora sí, que la afición festeje con responsabilidad y deje de convertir los Fan Zone en pistas de riesgo extremo. Más vale tarde que nunca: ningún video viral compensa una fractura, una tragedia o una vida perdida. Ojalá el aprendizaje no siga llegando únicamente después de contar víctimas.