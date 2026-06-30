Samuel usa a Países Bajos para promocionar a MC

Oportunista, como siempre, y con el mal gusto que lo caracteriza, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, utiliza cualquier situación para promocionarse y, de paso, a su partido. Chaquetero, un día es japones, otro sueco y ahora, más que nunca, fosfo fosfo o neerlandés.

Ante la llegada de Países Bajos a Monterrey para disputar su partido ayer de dieciseisavos de final, el emecista ordenó la adquisición de miles de playeras y gorras para una Orange Party de dos días por la visita del equipo europeo y, por qué no, pintar la ciudad de naranja –total, lo pagamos nosotros–.

Pobre del embajador de Países Bajos en México, André Driessen, que, muy expresivo, veía al gobernador anunciar que en Parque Fundidora habrá cerveza y comida gratis –por dos días– para recibir a la ola naranja que acompaña al equipo de Ronald Koeman a donde sea.

Luego del anuncio del góber, activistas y expertos en salud pública manifestaron su preocupación y rechazo ante lo que consideran una "medida irresponsable que atenta contra el bienestar social".

Erick Antonio Ochoa, director de la organización Salud Justa Mx, cuestionó la decisión del mandatario estatal, señalando que "el gobierno de Nuevo León está enviando un mensaje equivocado a la ciudadanía al asociar directamente la máxima fiesta del futbol con el consumo desmedido de bebidas alcohólicas". De cualquier forma, la party va.

Sin embargo, no le salió a pedir de boca todo al político –investigado a nivel federal y que enfrenta un proceso de juicio político a nivel local por presuntos desvíos y triangulación de recursos públicos–. A pesar de la intensa campaña institucional en torno a la llegada de la selección neerlandesa, el equipo se mantuvo en Kansas City casi hasta el último momento y aterrizó en territorio mexicano apenas un día antes de su compromiso ante el duro Marruecos. Claro, Samuel fue a recibirlos vestido de naranja y dando sombreros, porque es él el protagonista de cualquier historia.

Marruecos, casi inexistente en la narrativa, decidió instalarse con anticipación desde el viernes en la ciudad para preparar el encuentro, con entrenamientos programados y tiempo suficiente para aclimatarse.

En diciembre pasado, luego del sorteo del Mundial y cuando se creía que los neerlandeses jugarían en México en fase de grupos, Samuel celebró: "Está naranja la cosa, y pónganse las pilas, Heineken, cheve gratis todo el Mundial, porque nos tocó Holanda. ¡Andamos de suerte grandísima! Quiero decirles, ¡bienvenidos a Nuevo León, el estado más naranja de toda la República!".

Cuando se confirmó que Países Bajos jugaría todos sus encuentros de fase de grupos en Estados Unidos, Samuel y su gente buscaron cómo colar el fosfo fosfo a como diera lugar. Primero, el gobierno intentó utilizar los espacios del Fan Fest para meter el color de MC a la imagen del lugar. Lo frenaron en seco, porque el rector del futbol mundial, dueño del balón, no lo permitió.

De cualquier forma, el naranja apareció en algunas colonias muy populares del estado. Con mensajes como välkommen (bienvenido en sueco), porque los nórdicos tenían su juego inaugural ante los tunecinos en el Gigante de Acero, muros con lonas muy fosfo fosfo tapan la pobreza. Manzanas completas de casas de lámina improvisadas fueron cubiertas. Para ello se contrató a la empresa Retos y Servicios.

Se esperaba que en total llegaran 20 mil aficionados neerlandeses. Algunos arribaron días antes y ya se han viralizado algunos problemas con aficionados mexicanos que lanzaron espuma a la cara contra uno de ellos, quien regresó la agresión con un golpe.





Sergio Bibriesca

X: @SergioBibriesca