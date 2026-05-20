Director del Metro pide paciencia durante rehabilitación de líneas

Regulación descafeinada

Mientras el SAT afina la puntería para que cualquier pequeño negocio facture correctamente, en Paseo de la Reforma florece la innovadora Cafetería del Bienestar: un oasis administrativo donde, ojo, las ventas se anotan en libreta, los productos viven libres de códigos de barras y la facturación parece un lujo neoliberal. Qué alivio saber que, mientras miles de comercios sobreviven entre impuestos, permisos y auditorías, exista un rincón donde la contabilidad parece resistirse tercamente a la era digital. Y claro, surge la duda malpensada: si no hay controles claros, ¿cómo saben cuánto llega realmente a los productores? Tal vez el verdadero producto artesanal sea la opacidad.

Reconocimiento o carnada

Claudia Sheinbaum salió a defender a Alejandra del Moral, excandidata del PRI en el Estado de México y hoy operadora del gobierno federal en la entrega de apoyos a Cuba. Dijo que hace buen trabajo y pidió respetar su presunción de inocencia frente a señalamientos por su pasado político. El gesto cayó mal en sectores de Morena que ven cómo perfiles externos ganan espacio mientras militantes de años quedan fuera. También hay otra lectura: si Washington cuestiona la ayuda mexicana a Cuba, Palacio Nacional ya tiene una funcionaria visible a quien culpar.

Paciencia, ¿qué les cuesta?

El director del Metro, Adrián Rubalcava, pidió "tantita paciencia" a los usuarios que todos los días se tatúan gratis una capa de polvo en la ropa, sudan como pollo rostizado en los andenes y avanzan entre ruidos de taladro, retrasos y estaciones convertidas en gimnasio extremo. Dice que entiende el enojo y que trabaja duro para que el Metro quede "increíble", aunque por ahora la experiencia incluye sauna, rally peatonal y concierto industrial sin costo extra. Las líneas 2, 3, 7 y 8 están en rehabilitación, porque nada demuestra más amor al usuario que transformar el trayecto diario en una experiencia inmersiva de supervivencia urbana con beneficios "duraderos".

Periodismo a medida

Que la presidenta Sheinbaum pida investigar una presunta cooptación de periodistas suena, en teoría, como higiene democrática básica; en la práctica, también abre esa zona incómoda donde el poder decide ponerse el traje de árbitro moral del ecosistema mediático. Porque si hubo intentos de comprar narrativa, que se exhiban, faltaba más. Pero hace ruido cuando el gobierno empieza a señalar qué influencias son intolerables y cuáles son "diálogo institucional". La cooptación es repugnante venga con sello extranjero, empresarial o doméstico; no se vuelve más pura porque use acento local o conferencia mañanera. Investigar está bien. Lo interesante es saber si la indignación aplica parejo o sólo cuando el guion lo escribe el adversario.

Reclamo fraternal

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, lamentó que ante todo lo que hagan sus hermanos sea él quien pague "los platos rotos". Al referirse a la polémica en la que está Saúl por aventarse un palomazo con músicos de cuestionable gusto al vestir, dijo que ha hablado con él para que no se meta en problemas y confesó que le da miedo cuando hace declaraciones, al grado tal que ya le dijo "Saúl, ves la tentación y no te hincas, hijo de... Dios".