Se dispara la violencia doméstica durante el Mundial

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Mujeres, niños y adolescentes sufren hasta 40 por ciento más violencia en los hogares mexicanos durante el Mundial. Las cifras fueron reveladas por ONU Mujeres en Méxicohace unos días.

En promedio, el aumento de las agresiones dentro de los hogares durante esta Copa del Mundo va de 26 a 38 por ciento, "dependiendo de si gana o pierde el equipo del agresor", y llegan a 40 por ciento si hay alcohol de por medio.

Además, "ciertos factores como la intensidad emocional o la presión económica –que puede incluir las apuestas o competencias que impliquen ganar o perder dinero sobre los partidos disputados– pueden hacer más graves situaciones de violencia que ya existían en casa", alerta la Unicef al respecto.

Del 11 al 27 de junio, ya con poco más de dos semanas de Mundial, la Red Nacional de Refugios (RNR), que lanzó desde el 26 de mayo la campaña La violencia contra las mujeres no es parte del juego, reportó un aumento en promedio de 50 por ciento en llamadas, mensajes de WhatsApp y consultas en redes sociales. "Hemos observado que no solamente nos están contactando mujeres, sino también niñas y niños que buscan ayuda para proteger a sus madres y adolescentes, mayoritariamente mujeres, que solicitan orientación para identificar si viven violencia en sus casas o preguntan qué hacer cuando alguien ejerce violencia con algún familiar", cuenta Wendy Figueroa, directora de la red, al diario El País.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) también se ha expresado al respecto. En un posicionamiento a finales de junio alertó la situación. "Nos preocupa que, mientras la FIFA y los gobiernos promueven narrativas de desarrollo, turismo y crecimiento económico, los derechos de la infancia continúen siendo prácticamente invisibles en la planeación y evaluación de los impactos del Mundial 2026″, dijo en un comunicado derivado del foro Otro Juego es Posible, el Mundial de Fútbol y los Derechos de la Infancia, en el que decenas de organizaciones de todo el país se congregaron para hablar sobre la situación.

El tema de por sí ya era complejo en el país. De las llamadas al 911, de enero a mayo de este año, 230 mil 15 fueron de mujeres que sufren violencia familiar; 114 mil 943 se enmarcaron en casos de violencia contra la mujer; 104 mil 132, violencia de pareja; 5 mil 919, de casos de acoso u hostigamiento sexual; 3 mil 552, abuso sexual, y mil 180, de violación sexual. Sólo llamadas de auxilio, que no necesariamente exponen todos los casos que se registran realmente y justo antes de que haya iniciado la Copa del Mundo.

De esas llamadas, 21.3 por ciento fue en la Ciudad de México, sede mundialista. Siguieron Chihuahua, con 19.6 por ciento, y Estado de México, con 13.4 por ciento; es decir, entre esas tres entidades concentran 54.2 por ciento del total de casos de violencia contra las mujeres en el país expuestas en llamadas de emergencia.

Ya hemos sido testigos del saldo de actos violentos en las "celebraciones" por los juegos de México. Ha habido, por lo menos, tres incidentes de atropellamientos en medio de multitudinarias celebraciones por las victorias de la Selección Mexicana, en Chihuahua, Zacatecas y Baja California Sur –en este último caso, con el conductor del auto muerto luego de ser linchado–.

También se han documentado peleas y destrozos del mobiliario en el Ángel de la Independencia o los patanes que agredieron a madres buscadoras que han protestado en la Ciudad de México, incluidos los policías capitalinos que, como siempre, tienen muy presente una actuación humanista, muy de la ´4T´.