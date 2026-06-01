El éxito interno, un fracaso al exterior

Estimo no ser el único que se cuestiona la falta de coincidencia entre lo que se comunica y se percibe.

Por un lado, tenemos datos reales de personas, recursos e instrumentos del delito asegurados; pero por el otro, la impresionante baja de la incidencia delictiva que no coincide con el alza de desapariciones, ni mucho menos con la pacificación del país.

Se cumplen dos años de una estrategia específica de seguridad en Sinaloa, con Fuerzas Armadas desplegadas, y más que cesar la violencia se descubren amargas sorpresas de vínculos graves, muy graves de delincuencia con el gobernador y su equipo.

Dos años y nadie lo sabía. Todos los días, a lo largo de ese periodo, con cientos de generadores de violencia asegurados y un gabinete de seguridad de los tres órdenes de gobierno presente, con suficientes recursos tecnológicos y humanos, no tuvieron siquiera el dato para presumir la colusión directa de este mandatario a pesar, inclusive, de los avisos recurrentes de su ilegítima y violenta llegada al poder.

¿No lo sabía la Presidenta, los secretarios del gabinete, ni siquiera el aparato de inteligencia del Estado mexicano? O es ineficiencia bruta, impunidad abierta o colusión directa.

Ineficiencia no lo es por los resultados reportados; quedan los otros dos supuestos que, dicho sea de paso, están íntimamente relacionados: corrupción, que lleva a una segura y cómoda impunidad para la clase política que hoy gobierna.

Tuvo que venir del exterior, del gobierno de los Estados Unidos, el señalamiento y la imputación directa para que el gobierno de México "conociera" de la narcopoliticanacional.

Aún más grave, la cerrazón de la Presidenta por reconocer lo evidente, haciendo uso de una figura muy delicada y provocadora para los mexicanos, "la violación de la soberanía", un concepto demasiado manoseado y ambiguo para este caso en particular.

A medida de mensaje "preventivo" o de súplica al vecino país, el informe de gestión del gabinete de seguridad señala la detención de 85 políticos, que si bien es cierto nunca había sucedido, también lo es que los perfiles son de poca valía para los intereses norteamericanos.

La "cero impunidad" señalada por el secretario de Seguridad en la rendición del informe suena más a justificación que a deber cumplido.

Mientras la confusión, ambigüedad y vacíos de información suceden en México, los Estados Unidos se van alejando de los acuerdos bilaterales para dar paso a las acciones unilaterales.

La cancelación de la visita de la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, Sara Carter, y el representante comercial Jamieson Greer, adicional a la reunión entre la Presidenta y el secretario de Seguridad, Markwayne Mullin, sin conocimiento de acuerdos reales y tangibles, abre la puerta a la sospecha de una relación más que tensa, donde las exigencias de combate a la narcopolítica mexicana no le van bien a la Presidenta.

¿Será que ahora sí nos van a vincular y condicionar la seguridad al comercio?

Por último, dos noticias adicionales: hoy se publica la preocupación del vecino país para abordar el fenómeno del tráfico internacional de combustibles en México como una seria amenaza a la seguridad regional, y aseguran que lo abordarán con la misma intensidad que el narcoterrorismo.

De igual manera, se informa que los Estados Unidos, en el marco del acuerdo Escudo de las Américas, ha firmado un convenio de asistencia mutua con el gobierno de Guatemala para llevar a cabo operaciones militares contra los principales grupos criminales, muchos de ellos mexicanos.

El cerco se sigue cerrando y México continúa ignorando.

Bernardo Gómez del Campo

Consultor de Seguridad

@BGomezdelCampo