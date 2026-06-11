Bailongo entre protestas

Mientras el Senado debatía la ratificación de Roberto Lazzeri como embajador en Estados Unidos, legisladores de Morena y del Verde armaron homenaje a La Original Banda El Limón. El acto terminó con música en vivo y El sinaloense sonando dentro del recinto mientras en la CDMX hay protestas y reclamos. La banda merece reconocimiento. El problema es el timing. En plena crisis política y de violencia en el país, los senadores deciden vivir en una burbuja.

Mejor luego

Prometer obras antes del Mundial resultó mucho más fácil que entregarlas. Durante meses, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, repitió un día sí y otro también que todo estaría listo a tiempo. Pero cuando llegó la hora de cortar listones, apareció la realidad. El martes tuvo que cancelar la inauguración de la Ruta 14 del Trolebús entre Ciudad Universitaria y Huipulco y la entrega de estaciones rehabilitadas de la Línea 2 del Metro para atender las movilizaciones de la CNTE. El miércoles la solución fue aún más práctica: hacer como que nunca existieron. Las obras siguen esperando fecha, mientras las promesas ya inauguraron su propio recorrido.

Ante la urgencia, un candado

La Ciudad de México volvió a demostrar que la innovación no tiene límites. Un ciudadano intentó utilizar uno de los baños "inteligentes" inaugurados con gran orgullo por la jefa de Gobierno. Pasó su tarjeta, pagó los siete pesos reglamentarios y el sistema cobró sin contratiempos. La tecnología cumplió a la perfección. El único detalle fue que el baño estaba cerrado... con un candado. Mientras el software ya opera como en las ciudades más avanzadas del mundo, el acceso sigue dependiendo de un método más tradicional: encontrar a quien tenga la llave. La transformación digital avanza a toda velocidad; el acceso al baño, al parecer, se resolverá en una etapa posterior.

Choque de presidentas

La Comisión Permanente volvió a salirse de control. Mientras debatían sobre el Halconazo, Lilly Téllez acusó a Morena de ser brazo legislativo de los cárteles y encendió el pleno. Entre gritos, Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, intentó cancelar el turno del PAN y dar la palabra a Morena. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, le reclamó de inmediato porque no podía quitarle el turno al panista Marcelo Torres. El cruce escaló pero Laura Itzel terminó cediendo, aunque pidió orden a la bancada panista. Así, la sesión conmemorativa acabó atrapada de nuevo entre acusaciones y gritos.

Modernidad política

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, busca desacreditar la idea de que toda tendencia crítica en redes sociales representa necesariamente una movilización orgánica de ciudadanos, al sostener que parte de esas conversaciones son impulsadas por redes automatizadas. Claro, internet sería mucho más sencillo si cada tendencia representara a millones de ciudadanos deliberando serenamente. En lugar de eso, a veces también participan granjas de bots, cuentas coordinadas y el equivalente digital de un coro de loros con conexión Wi-Fi. Lo cierto es que ese ecosistema es la forma actual de hacer política y el gobierno federal no es la excepción.