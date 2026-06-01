Ahí viene la avalancha de propaganda

El discurso de Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución no fue sólo celebración. También fue instrucción política. Pidió a los suyos salir a plazas, repartir volantes, periódicos y materiales para defender la llamada cuarta transformación. Es decir, dio el banderazo para pintar de guinda cada rincón del país. El punto delicado viene ahora. Si esas asambleas y materiales promueven logros de gobierno, candidatos o partido antes del proceso electoral, se entra en el terreno de propaganda anticipada justo cuando las autoridades electorales están dormidas. Así que la orden fue dada. Falta ver quién paga, qué reparten y cómo lo justifican.

Acarreados de la Corte

Varios ministros de la nueva Corte asistieron al mitin de Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución. En la primera fila aparecen Sara Irene Herrerías, Arístides Guerrero, Lenia Batres, Irving Espinosa, Estela Ríos y Hugo Aguilar. Vaya contraste, pues recordemos el escándalo guinda porque Norma Piña no se levantó a aplaudir a López Obrador en el acto conmemorativo por la Constitución de 1917, allá en 2023. Ahora, quienes deberían cuidar distancia institucional aparecen en un acto político del oficialismo. Nada más lejos de la independencia judicial.

Se acordaron de contar

Durante semanas, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, encabezada por César Cravioto, pareció descubrir una nueva política de transparencia selectiva: cuando las marchas eran de la CNTE, los datos sobre asistentes, ocupación del plantón o saldo de las movilizaciones simplemente entraban en modo avión. Ni cifras, ni estimaciones, ni reportes. Sin embargo, este domingo ocurrió el milagro estadístico. De manera sorpresiva, reaparecieron los conteos oficiales y la capacidad de medir multitudes. Justo para el acto en el Monumento a la Revolución en apoyo a Claudia Sheinbaum. Lo que no pudieron cuantificar durante días de protestas, de pronto sí pudieron contarlo con admirable precisión. Qué oportuna recuperación de memoria institucional.

No dejan arengar en paz

En la política moderna ya no basta con dar discursos frente a miles de personas; también hay que mirar hacia arriba para verificar qué mensaje apareció colgado en la fachada de enfrente. Integrantes de Mexicanos al Grito de Paz desplegaron una lona en un edificio cercano al Monumento a la Revolución mientras la presidenta Claudia Sheinbaum presentaba su informe ante simpatizantes. La protesta incluyó acusaciones de presunta protección gubernamental al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en un intento por colocar el tema en el centro del debate público.

Nueva unidad panista

El PAN logró en Chihuahua una foto que no conseguía desde hace años: todas sus tribus juntas. En el acto "Yo con Maru" estuvieron dirigencia nacional, gobernadores, legisladores, exdirigentes y dos expresidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón. El regreso de Calderón es el ejemplo más significativo. Venía de años de distancia y reclamos con grupos ligados a Ricardo Anaya, Marko Cortés y Jorge Romero que hoy dirigen al PAN. Así que Maru Campos terminó funcionando como punto de reunión; el problema es que el PAN pueda aprovecharla para construir una causa nacional rumbo a 2027.