Simula evento presidencial en SLP

Claudia Sheinbaum canceló sus actividades públicas en Zacatecas y terminó improvisando una visita a San Luis Potosí. La razón no oficial fue el riesgo de las protestas magisteriales, pues secciones del SNTE y la CNTE buscaban entregarle demandas sobre salarios, seguridad social y eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007. Un día antes, en Aguascalientes, docentes ya la habían increpado. Y el evento en San Luis Potosí se manejó casi en silencio. Con esto Palacio Nacional evitó un choque directo, pero el magisterio en lucha lo verá como una victoria simbólica.

Saúl aún suspira

Saúl Monreal aceptó que no competirá por la gubernatura de Zacatecas por las reglas antinepotismo de Morena. Con su hermano David en el gobierno estatal, la ruta electoral quedó cerrada. Pero no se baja del tablero. Ahora analiza buscar la presidencia municipal de Fresnillo, territorio que ya gobernó y donde conserva estructura. Con ello acata la regla nacional, pero no se retira de la pelea local. Así se evita una fractura por la gubernatura, aunque deja viva otra disputa por un municipio codiciado. De cualquier forma, el apellido Monreal seguirá vigente en el estado.

Clara abucheada

Clara Brugada llegó al Gran Desfile Mundialista en Paseo de la Reforma y se topó con abucheos y rechiflas de los asistentes. El momento se viralizó rápido. El golpe incomoda porque la jefa de Gobierno venía presumiendo buen ánimo social en la capital durante el arranque mundialista. Después apareció la operación de control de daños, con la difusión de clips breves donde es aplaudida. Pero fue insuficiente porque el abucheo ya estaba dando vueltas en redes sociales. Unos segundos bastan para romper semanas de narrativa optimista.

Gratis... si es faquir

El Mundial 2026 llegó con su discurso de inclusión, acceso para todos y fiesta gratuita. Y sí, entrar al Fan Fest no cuesta un peso. Ver los partidos tampoco. Los conciertos, menos. El detalle es que la verdadera prueba mundialista comienza cuando aparece el hambre o la sed. Entonces el torneo deja de ser un evento popular para convertirse en ejercicio financiero. Lo recomendable es acudir con cartera reforzada, tarjeta con saldo y quizá hasta un pequeño crédito de emergencia. Porque en los 16 Fan Fest y en el Estadio Ciudad de México abundan las pantallas gigantes, el ambiente festivo y la pasión futbolera; lo que escasea son los precios amigables.

Solitos fijan sus reglas

Mientras buena parte del país sigue pendiente de temas como la inseguridad, la economía, las movilizaciones sociales y las reformas que esperan turno en el Congreso, en la Comisión Permanente se preparan para una tarea de gran calado institucional: redactar un reglamento para regular su propio funcionamiento. Diputados y senadores prevén crear, este miércoles, un grupo de trabajo encargado de elaborar una nueva propuesta normativa para este órgano legislativo. Pero la modernización no se quedará ahí. También buscan que las iniciativas puedan presentarse a través del Canal del Congreso. Si algo caracteriza a la política mexicana es su capacidad para innovar: ahora las leyes podrán iniciar su camino entre cámaras y reflectores y quizá hasta una buena toma para la televisión legislativa.