Mundial de narrativas

El México contra Sudáfrica también se jugó en redes. Desde el oficialismo empujaron la imagen de Claudia Sheinbaum viendo el partido "con el pueblo" en una unidad deportiva, mientras opositores estaban en las zonas VIP. El problema es que la foto no cuadra completa. En el Estadio Ciudad de México no sólo hubo políticos de oposición. También acudieron figuras cercanas a Morena, como Cuauhtémoc Blanco. La narrativa buscaba dividir entre pueblo y privilegiados. El Mundial mostró otra cosa con políticos de todos los colores tratando de colgarse de la misma camiseta.

Cambio de narrativa

En dicho encuentro, convenientemente lejos de las presiones de la CNTE, buscadoras, periodistas o cualquier crítico, la operación comenzó antes del arribo de la Presidenta: Clara Brugada, jefa de Gobierno de las capital, y Janecarlo Lozano, alcalde de la Gustavo A. Madero, fungieron como anfitriones y operadores de avanzada para garantizar un entorno favorable. En ese escenario cuidadosamente controlado, Sheinbaum pudo reaparecer rodeada de simpatizantes, protegida de las imágenes de confrontación que dominaban otros puntos de la ciudad o, peor aún, de una sonora rechifla en el estadio.

´Mi´ pueblo vs. el ´otro´ pueblo

Luego de que le preguntaran a la Presidenta si poner a personal del Gobierno de la Ciudad de México como valla para impedir el paso de los maestros de la CNTE no era enfrentar al pueblo con el pueblo, su rostro se endureció toda vez que el concepto torpedeó directamente a su línea narrativa. El reportero expuso en la mañanera una contradicción difícil de esquivar. Lo que quedó al descubierto fue una disputa por la propiedad simbólica de la palabra que tanto gusta a este gobierno. La reacción fue inmediata, porque aceptar la premisa implicaba reconocer algo incómodo para el relato oficial: que dos grupos que se reivindican como parte del mismo pueblo no estaban marchando juntos, sino enfrentándose.

Balazo en el pie

La decisión del área de comunicación social del Congreso de la Ciudad de México de "endurecer" los requisitos para acreditar a los reporteros que cubren cotidianamente la fuente desató una tormenta y la molestia de los comunicadores. Y aunque minutos después se desechó la convocatoria original, argumentando que fue un error que se hubiera difundido, la molestia no amainó. Y es que por la cantidad de requisitos que se pedían, hasta actas constitutivas de los medios informativos, más olía a censura y a un afán de controlar lo que se publica sobre este órgano legislativo.

Jornada futbolera

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, vio desde el palacio legislativo de San Lázaro el primer partido de la Copa Mundial 2026, acompañado de su hermano, el gobernador de Zacatecas, David Monreal. Ataviados con sus camisetas de la selección, ambos funcionarios públicos festejaron los goles de México, aunque no se aclaró si sólo hablaron de deporte o en el ambiente hubo otros temas. También la panista Kenia López Rabadán se quedó en la Cámara de Diputados y acudió a la sala de prensa a presenciar el encuentro.