Si no eres feliz, vete

Mitzuko Márquez, dirigente de Morena en Colima, soltó una frase que encendió la indignación: quien no esté feliz en México debería irse del país. Lo dijo mientras defendía a Sheinbaum, hablaba de soberanía y presumía una economía "estupenda". El problema es la desconexión con la realidad. Millones viven con miedo, bajos salarios, servicios públicos saturados y altos precios en bienes básicos. Pedirle a la gente inconforme que se vaya exhibe una forma indolente de gobernar, donde sólo se permiten los aplausos, pues de otra forma se consideran ataques contra el gobierno.

Algo sabrán

Han pasado 75 días desde que Estados Unidos reclamó la entrega del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza y de otros ocho funcionarios y exfuncionarios de esa entidad señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El plazo era de 60 días. En medio apareció el Mundial y Donald Trump pareció dejar el tema en pausa para no eclipsar el torneo. Ahora, cuando faltan seis días para la final, comienzan los llamados a cerrar filas: lo hicieron la jefa de Gobierno, Clara Brugada; el gobernador panista de Durango, Esteban Villegas, y el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano. ¿Simple coincidencia o en Palacio Nacional ya saben que, terminado el futbol, Washington volverá a exigir respuestas?

Miden con doble rasero

Mientras en Palacio Nacional se exige una explicación por las versiones sobre agentes de la CIA en Chihuahua, en Cancún el gobierno de Quintana Roo presume el reconocimiento de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por la coordinación en seguridad. Qué curioso: cuando la cooperación pasa por la puerta principal se celebra con fotografías; cuando asoma por la ventana, se convierte en agravio a la soberanía.

Qué falta de... solidaridad

Ricardo Monreal exhibió a sus propios compañeros en San Lázaro. De 500 diputados federales, apenas cinco llevaron víveres al centro de acopio para Venezuela tras los terremotos. Llama la atención el caso de Morena y PT, donde varios legisladores presumen cercanía ideológica con el régimen venezolano y hablan de solidaridad latinoamericana cada vez que hay micrófono. Pero a la hora de llevar agua, comida o productos básicos, aparecieron trabajadores, administrativos y hasta proveedores antes que los diputados. Monreal prometió reconocer a quienes sí ayudaron. También les dejó un recordatorio: la solidaridad sólo en discurso no basta.

Futbol mata Utopías

Como si el tiempo se le viniera encima, Clara Brugada acelera la entrega de Utopías a razón de casi una por semana, la apuesta insignia con la que busca presumir resultados rumbo a 2027. Pero hasta los calendarios oficiales tienen adversarios y esta vez se llama final del Mundial. Convencida de que el domingo 19 de julio los capitalinos estarán más pendientes del balón que de un corte de listón, reconoció en Iztapalapa que deberá cambiar el horario o, de plano, el día de la inauguración. Ello mientras en varias zonas las Utopías y los proyectos de Cablebús siguen despertando más protestas vecinales que aplausos.