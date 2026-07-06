Sin ligas con el crimen

René Bejarano, excolaborador de AMLO, reapareció en Tabasco y, sin dudar, salió a defender a Morena de los señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Dijo que se trata de una "guerra mediática" impulsada por Estados Unidos para desacreditar a la ´4T´. El problema es el mensajero. El Señor de las Ligas es recordado por aquel video recibiendo dinero del empresario argentino Carlos Ahumada, al que le pidió ligas para atar los billetes. Un escándalo que lo llevó a prisión. Por eso, dentro del oficialismo algunos lo leen como un "no me ayudes, compadre".

Sheinbaum, jalando la marca

Del balcón de Palacio Nacional al deportivo en Nezahualcóyotl hubo un cambio de estrategia. Cualquier malpensado diría que la presidenta Claudia Sheinbaum decidió poner algunos kilómetros de por medio por si el partido entre México e Inglaterra terminaba con festejos desbordados o algún desmán, como ocurrió tras el encuentro anterior de la Selección Mexicana. Así, cualquier incidente quedaría lejos de Palacio Nacional, donde vive y despacha. Esta vez prefirió seguir el encuentro junto a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. En una de esas, si algo se salía de control, siempre podría decir que esa responsabilidad ya no estaba precisamente de su lado.

Sin mayor explicación

La cancelación o el aplazamiento de la visita de la Presidenta a Durango se suma a otro cambio reciente en una agenda presidencial anunciada de manera preliminar. Aunque la mandataria adelantó el 1 de julio que analizaba supervisar la construcción de la presa El Tunal II, la agenda oficial de este domingo no incluyó actividades públicas y el gobierno federal tampoco explicó por qué no se concretó el recorrido. Versiones difundidas en Durango atribuyen la modificación al cambio de horario del partido entre México e Inglaterra, pero esa versión no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

Cada loco con su tema

Las encuestas sobre la aprobación de la mandataria parecen ponerse de acuerdo en una sola cosa: están en desacuerdo. Mientras AtlasIntel para Bloomberg News, con datos levantados del 26 al 30 de junio y publicados el 3 de julio, le atribuye un respaldo cercano al 50%, otras mediciones juegan en una liga mucho más optimista: Mitofsky la coloca en 69.7%, Demoscopia Digital en 71.3% y Enkoll en 68%. Entre metodologías, fechas de levantamiento y muestras distintas, la diferencia rebasa los 20 puntos. Si alguien busca una verdad absoluta en las encuestas, probablemente la encuentre justo al lado de los calcetines que desaparecen en la lavadora.

Volvió el "quédate en casa"

Del "salgan a vivir la fiesta del futbol" se pasó al "mejor quédense en casa", como en los peores momento del covid. La misma administración que durante semanas promovió las pantallas gigantes y los festivales futboleros terminó llamando a la ciudadanía y a los turistas a no salir para evitar aglomeraciones y prevenir otra tragedia durante el último partido de México e Inglaterra en el país. Mucho caso no le hicieron.