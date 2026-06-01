Soberanía en una era de dependencias

Señal: tensiones crecientes entre integración y soberanía en relaciones asimétricas

Tendencia: globalización evoluciona desde expansión de conexiones hacia administración de vulnerabilidades estratégicas

En las últimas semanas, dos discusiones geopolíticas aparentemente inconexas comenzaron a girar alrededor de la misma pregunta.

Por un lado, China anunció nuevas medidas para facilitar intercambios comerciales, turísticos y culturales con Taiwán después de una visita de alto nivel de la dirigencia opositora taiwanesa a Pekín, mientras la presión militar china alrededor de la isla se sostiene alta.

Por otro lado, en México se abrió una fuerte polémica tras revelaciones sobre operaciones vinculadas a agentes estadounidenses en Chihuahua. El caso derivó en investigaciones, acusaciones de violaciones a la soberanía nacional y una discusión pública sobre los límites de la cooperación bilateral en seguridad.

China intenta desplazar la conversación sobre Taiwán desde la soberanía hacia la integración.

En cambio, en México, que mantiene una integración extraordinariamente profunda con Estados Unidos, el debate público gira cada vez más alrededor de soberanía, autonomía y límites a la intervención externa.

Pero quizás ambos fenómenos reflejan una misma tensión histórica.

Durante décadas, la globalización se entendió principalmente como una expansión de conexiones. Más comercio, más inversión, más integración y más interdependencia parecían conducir naturalmente a mayor estabilidad. La lógica era simple: cuanto más conectados estuvieran los países, menor sería el incentivo para el conflicto.

Hoy esa premisa empieza a mostrar límites más complejos.

Las mismas redes que integran al mundo también generan nuevas vulnerabilidades. Las cadenas de suministro, la infraestructura digital, la energía, los sistemas financieros, los semiconductores y la cooperación en seguridad ya no son vistos únicamente como mecanismos de crecimiento. También empiezan a ser percibidos como fuentes potenciales de dependencia estratégica.

Eso ayuda a entender por qué la conversación global parece estar cambiando.

Taiwán teme que una integración excesiva con China termine reduciendo gradualmente su margen de decisión política. México, mientras tanto, enfrenta una tensión distinta pero relacionada: cómo mantener una cooperación cada vez más profunda con Estados Unidos sin que esa integración sea percibida como subordinación.

El fenómeno no se limita a estos casos. Europa discute autonomía estratégica frente a Estados Unidos y China. Australia busca reducir vulnerabilidades comerciales después de años de fuerte dependencia del mercado chino. Países del sudeste asiático intentan equilibrar integración económica con Pekín y cooperación de seguridad con Washington.

Lo que emerge es una paradoja cada vez más visible.

La integración sigue siendo necesaria para sostener crecimiento, inversión, tecnología y estabilidad, pero mientras más integrado se vuelve un sistema, más importante se vuelve conservar capacidad de decisión dentro de él.

Hace años, el economista Dani Rodrik argumentó que la globalización profunda generaba tensiones difíciles de resolver con la soberanía nacional y la autonomía política. Hoy la soberanía ya no parece estar desapareciendo, sino cambiando de forma. Cada vez se parece menos al control absoluto de fronteras y más a la capacidad de conservar autonomía dentro de sistemas profundamente interdependientes.

La pregunta estratégica ya no parece ser cuánto debe integrarse el mundo. La pregunta empieza a ser otra: ¿cuánta dependencia estratégica puede soportar un Estado sin perder capacidad de decisión?

Porque el desacople total ha demostrado ser mucho más difícil de lo que parecía. Incluso después de años de rivalidad comercial, Estados Unidos y China siguen descubriendo hasta qué punto sus economías permanecen entrelazadas. Muchas manufacturas que hoy cruzan por México continúan dependiendo indirectamente de componentes, procesos industriales o cadenas de suministro vinculadas con Asia.

Quizás esa sea una de las señales más importantes de esta década.

Los Estados están descubriendo que ya no pueden funcionar completamente separados, yahora intentan resolver un desafío más complejo: cómo conservar capacidad de decisión dentro de sistemas de los que ya no pueden salir.

Guillermo Ortega Rancé

@ortegarance