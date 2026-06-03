La decisión que definirá una década

Durante tres décadas, México construyó una de las plataformas manufactureras más importantes del mundo gracias a su integración con Estados Unidos y Canadá; hoy, más del 80% de las exportaciones mexicanas tiene como destino el mercado estadounidense, mientras que millones de empleos en el país dependen directa o indirectamente de las cadenas productivas de Norteamérica. Sin embargo, la revisión del T-MEC prevista para este 2026 se está transformando en un momento de alta incertidumbre económica para la región.

No existe como tal un riesgo de cancelación inmediata del tratado, pero sí un peligro más complejo y costoso, la pérdida de certidumbre, siendo que, si no se ratifica, comenzaría un proceso de revisiones anuales que podría desembocar en su conclusión en 2036. Para los mercados, los inversionistas y las empresas globales, una década de incertidumbre es suficiente para redibujar cadenas de suministro y cancelar inversiones, porque en economía, la confianza suele desaparecer mucho antes que los tratados.

Y en eso es en lo que estamos, en la verdadera posibilidad de que no se ratifique este 2026 y se someta a la revisión constante, sumado a los altos riesgos geopolíticos, económicos y comerciales, como en el caso de los aranceles.

¿Cuál es el impacto previsto para la economía mexicana?

En el corto plazo, a 2027, la incertidumbre generaría episodios de volatilidad cambiaria y financiera; se pondrían en pausa las decisiones de expansión y las compañías incorporarían nuevas cláusulas de riesgo comercial, elevando costos operativos y financieros.

En el mediano plazo, a 2031, habría un desgaste gradual, perdida de dinamismo en exportaciones por la incertidumbre regulatoria; sectores estratégicos reubicando fábricas para reducir riesgos y una menor productividad por la desaceleración de nuevas inversiones, incorporación de tecnología, innovación y capital humano.

En el largo plazo, a 2036, el riesgo sería estructural, derivando en pérdida de liderazgo manufacturero, dejando de ser la primera opción y frenando la llegada de industrias de alto valor por la limitación a las nuevas inversiones.

El mayor impacto sería finalmente la posible expiración del acuerdo, siendo que, si las revisiones anuales fracasan, el T-MEC podría concluir formalmente en 2036, generando el mayor cambio económico regional en décadas.

Los cinco sectores, en la línea de fuego

Todo esto influye en sectores estratégicos para México, como el automotriz y autopartes, el más expuesto debido a su profunda integración regional y dependencia de reglas de origen. Electrónica, que requiere certidumbre comercial para atraer inversiones en manufactura tecnológica. Agroindustria, porque las exportaciones agroalimentarias enfrentarían mayores riesgos regulatorios y comerciales. Logística y transporte, al reducir la demanda de infraestructura, transporte y almacenamiento. Equipo médico y maquinaria, que depende de la integración productiva con Estados Unidos.

La amenaza silenciosa de 2026

La discusión sobre el T-MEC lleva implícita la posibilidad de que México conserve o pierda la ventaja geoeconómica que lo convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos. El comercio bilateral supera los 870 mil millones de dólares anuales y constituye una de las relaciones económicas más importantes del planeta, pero cuando existe incertidumbre sobre reglas futuras las inversiones suelen buscar otros destinos.

México enfrenta un desafío que va mucho más allá de los aranceles, se juega la confianza de los inversionistas globales, que buscan certidumbre de mediano plazo, en un entorno completamente incierto.

Canadá pidió ayer formalmente la ratificación del T-MEC por 16 años, somos dos países interesados, aunque se lee geopolíticamente como el interés de aquel país por ser tomado en cuenta en las negociaciones, lo que no había sucedido hasta la fecha.

Conclusión

Sin la ratificación del T-MEC en 2026, México no entrará en una crisis inmediata, sino en una prolongada etapa de incertidumbre que derivaría en la pérdida de fábricas, empleos, cadenas de suministro y miles de millones de dólares. Tenemos los negociadores y las fichas adecuadas; sin embargo, esto no es sólo una revisión comercial, sino toda una estrategia geopolítica de Estados Unidos, que tampoco puede permitir que su vecino caiga.

¿Cuánto crecimiento pierde México si deja de ser la apuesta más segura de Norteamérica?