T-MEC: el momento más crítico

El alcance de una eventual negativa de Estados Unidos a prorrogar el T-MEC ha llegado a un momento crucial, aun con el empresariado norteamericano en contra, mientras la negociación se concentra principalmente entre Estados Unidos y México, con Canadá al margen de las rondas formales.

Queda claro que Washington busca aprovechar la cláusula de revisión para obtener concesiones adicionales antes de tomar cualquier decisión.

La complejidad de la realidad jurídica, ante el mensaje de Trump

Las declaraciones recientes del presidente Trump han elevado la incertidumbre entre países e inversionistas, al señalar que su administración anunciará hoy, 1 de julio, que Estados Unidos no desea extender el T-MEC. Sin embargo, es importante distinguir entre no renovar automáticamente el acuerdo y retirarse formalmente.

Esto no equivale a la cancelación inmediata del tratado, sino anticipa que Estados Unidos no confirme su extensión automática por 16 años, activando el mecanismo de revisión previsto en la "cláusula de caducidad" (sunset clause), iniciando un periodo de negociaciones que podría prolongarse por 10 años. Jurídicamente, ello no implica la desaparición inmediata del T-MEC, más aún cuando Estados Unidos continúa programando nuevas rondas de negociación con México, lo que permite concluir queWashington utiliza la incertidumbre como instrumento para fortalecer su posición negociadora.

Cronología probable si Estados Unidos no extiende el T-MEC

Si Estados Unidos comunica formalmente que no respalda la extensión automática del T-MEC, el tratado continúa plenamente vigente e inicia un periodo de revisiones políticas y técnicas anuales, mientras continúan las negociaciones hasta 2027 para modificar el acuerdo, buscando limitar la participación indirecta de China en las cadenas de suministro norteamericanas.

En otras palabras, en caso de terminación formal como lo señala Trump, no se tendría una salida inmediata, sino hasta concluir el periodo de 10 años, previsto por la cláusula de revisión, salvo que alguno de los tres países active por separado la cláusula de retiro, la cual contempla un procedimiento distinto que requiere un aviso previo de seis meses.

El escenario ideal, la ratificación del T-MEC

En caso de que hubiera un acuerdo de los tres gobiernos, la extensión sería por otros 16 años con modificaciones relevantes, pero sobre todo preservando la certidumbre jurídica para Norteamérica, frente al resto del mundo, principalmente Asia.

Impacto estratégico de la no extensión

Estados Unidos. Obtendría mayor margen para renegociar reglas industriales y utilizar la política comercial como instrumento de seguridad económica y afectaciones en inversiones manufactureras, cadenas de suministro y competitividad frente a Europa y Asia.

México. La incertidumbre pondría en peligro la mayoría de los proyectos de inversión, la relocalización, incrementando los costos de exportación; lo que queda, aunque menor, sería negociar, desde la actual integración industrial entre ambas economías.Su nueva visión tendría que apuntar hacia Asia, particularmente hacia China.

Canadá. Tendría presión adicional sobre diversos sectores estratégicos como manufactura, acero, aluminio y productos agroalimentarios, y se vería con la máxima presión por la diversificación comercial hacia Europa y la región Indo-Pacífico.

El impacto frontal

Ciudadanos. El principal riesgo vendría de una incertidumbre prolongada que afecte inversión, empleo, crecimiento y alta inflación por el alza en costos de manufactura.

Mipymes. Los altos costos en diversos insumos globales tendrán que acelerar el fortalecimiento de proveedores nacionales y la diversificación de mercados, además de la revisión de contratos internacionales, posibles modificaciones en reglas de origen y requisitos de exportación.

Grandes empresas. Deberán rediseñar cadenas de suministro, evaluar escenarios regulatorios, acelerar inversiones con mayor contenido regional y fortalecer la gestión de riesgos geopolíticos, lo cual implicará el alza en los costos, con impacto para los consumidores.

Perspectiva estratégica

Más que el fin inmediato del T-MEC, el escenario que hoy se perfila es el inicio de una negociación prolongada en la que Estados Unidos busca redefinir las nuevas condiciones de integración económica de Norteamérica, por los próximos 10 años.

Para gobiernos y empresas, el desafío consiste en anticipar bajo qué nuevas reglas competirá la región frente al creciente peso industrial de Asia.