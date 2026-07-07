Triunfo de Egipto, una victoria para Palestina

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El futbol le dio unos minutos de alegría a los palestinos y una tregua para abstraerse del asedio israelí que se vive en ese territorio, en el que se registran más de 73 mil muertos desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, incluidos alrededor de 21 mil 500 niños y el portero Saleem Al Ashqar, de 32 años, quien jugaba en el Khadamat Khan Younis,asesinado a tiros por el Ejército israelí en la Franja el pasado viernes.

La victoria de Egipto ante Australia por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo desató celebraciones en Gaza. Cientos de palestinos vieron el juego en las calles. Videos en redes sociales muestran a los aficionados entre las ruinas de edificios y en campamentos de tiendas. Algunos se les veía ondeando banderas egipcias, mientras que los niños tenían sus caras pintadas con los colores de la bandera de ese país.

No sólo es afinidad o simpatía. Palestina y Egipto son vecinos. Hay cercanía, empatía y conocimiento de lo que se vive en uno y otro lado. El entrenador egipcio, Hossam Hassan, tras el cruce que se definió por penales ante Australia, levantó la bandera palestina en la cancha y la mostró a las gradas, dedicando la victoria al pueblo de ese territorio.

"Mi corazón y mi alma están con ellos", dijo Hassan después. "Que Dios tenga misericordia de sus mártires. Dedico esta victoria al pueblo egipcio y al pueblo palestino, la gente buena y noble", agregó.

Hassan, quien como futbolista sumó 39 títulos, ha sido el jugador más laureado de la historia del futbol africano y es un ídolo en su país. Sin embargo, fuera de la cancha, el Rey Hassan ha sido polémico. Durante la Primavera Árabe de 2011, mostró públicamente su apoyo al expresidente Hosni Mubarak y su gobierno autoritario, y criticó duramente a los manifestantes, la gran mayoría jóvenes, que exigían libertad, justicia y acceso a empleo, a quienes calificó de "traidores" y "espías".

No sólo eso, incluso apareció en manifestaciones en apoyo al gobierno. "Mubarak pasó toda su vida sirviendo a Egipto, así que nunca debemos humillarlo porque nadie es perfecto y la democracia consiste en el respeto. No insultamos ni ofendimos a nadie, sólo expresamos nuestras opiniones", dijo en su momento.

No obstante, Palestina, en el mundo árabe, no sólo pasa por una causa ideológica, como sucede en el resto del planeta. La cercanía en todos los aspectos atraviesa ideologías y posturas políticas personales, "por eso la bandera palestina puede aparecer en manos de un entrenador conservador, de un nacionalista, de un islamista, de un izquierdista o de un ciudadano sin partido. No los vuelve iguales, pero indica que hay causas que atraviesan los cajones donde queremos encerrar la realidad", dice el analista David Pérez al respecto.

Actualmente, más de 100 mil refugiados gazatíes residen en Egipto tras huir del actual conflicto en su territorio, aunque muchos se enfrentan a una situación de gran incertidumbre en ciudades como El Cairo, pues viven sin permisos de residencia oficiales y sin recibir asistencia directa de la Acnur, la agencia de la ONU encargada de proteger a personas refugiadas y desplazadas forzosamente en todo el mundo.

Las trabas para acoger a todos los refugiados no sólo es una cuestión de seguridad nacional o económica, aunque también, sino que se enmarcan en algo más trascendente desde la visión árabe. La negativa de Egipto, así como otras naciones, está arraigada en el temor de que Israel quiera forzar una expulsión permanente de palestinos hacia sus países y, con ello, debilitar las posibilidades palestinas de crear un Estado propio.