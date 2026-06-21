Turquía y la ausencia de lógica

Turquía llegó a su primer Mundial en 24 años con grandes expectativas y una gran cantidad de estrellas emergentes, como Arda Güler y Kenan Yıldız, y otros con mayor experiencia como Hakan Çalhanoğlu, pero quedó eliminada sin anotar y entre lágrimas tras otro sorprendente partido en el que no pudieron concretar una sola ocasión de gol contra Paraguay.

El futbol, impredecible, tiene episodios en los que la lógica no impera, y eso lo hace apasionante (aunque, al final, casi siempre ganan los mismos). Y en esa ausencia de coherencia, Turquía ha dejado ya una marca. Nunca antes en la historia de los Mundiales una selección había perdido un partido registrando más de 70 por ciento de posesión a favor y más de 30 remates. Sucedió ante Australia, en su primer juego, en el que perdieron 2-0. En ese encuentro, los turcos controlaron el balón 72 por ciento y remataron 30 veces a puerta. Para el segundo partido, ante Paraguay, en el que cayeron 1-0 –que jugó con un hombre menos durante más de la mitad del cotejo–, tuvo 78 por ciento de posesión y 32 remates al arco. De nada sirvió. Dos derrotas y afuera.

Los 62 disparos combinados fueron la mayor cantidad sin gol en un lapso de dos partidos en la Copa del Mundo registrada desde que se recopilan datos, en Inglaterra 1966. Dejó atrás –y por mucho–, el récord de Italia en esa copa del mundo con 49 remates: 19 contra Unión Soviética y 30 frente a Corea del Norte. Además, Turquía permitió tres goles de sus rivales con sólo seis remates en contra.

Ese desperdicio se vio amplificado por la increíble eficacia de Paraguay, ya que Matías Galarza anotó el gol más rápido del torneo con un impresionante disparo desde 25 metros apenas un minuto después del inicio del partido.

Peor aún, según la estadística de anotaciones esperadas, Turquía debería haber marcado 3.5 goles por encuentro. Sin haber marcado ninguno, tiene la mayor diferencia de anotaciones del Mundial.

El país llora. Arda Güler, la joven promesa del futbol turco y del Madrid de 21 años, pidió disculpas al país tras perder. "Lo intentamos con todas nuestras fuerzas, pero no funcionó. Deberíamos haber marcado algunos goles", dijo. "Deberíamos haber ganado estos partidos. Todos estamos tristes, todos lloramos", agregó.

Para el Avión Vincenzo Montella, entrenador de los turcos, "quizás, inconscientemente, la presión de jugar en un torneo importante después de una ausencia tan larga nos afectó".

Luego de la derrota, remarcó que el equipo necesita "adquirir el hábito de participar en los grandes torneos. Creo que a partir de ahí las cosas mejorarán".

"Estoy triste, pero también muy orgulloso de mis jugadores. Lo dieron absolutamente todo hasta el pitido final. Así es el futbol. Estuvimos muy cerca de empatar, pero también hay que aceptar situaciones como esta", remarcó el director técnico italiano.

Fue una caída estrepitosa para un equipo que protagonizó una brillante trayectoria hasta los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Una generación dorada de jugadores, liderada por jóvenes talentos, parecía destinada a dejar su huella en el panorama mundial. En cambio, los jugadores y el cuerpo técnico de Turquía se enfrentarán a una feroz reacción cuando vuelvan a casa, no sin antes enfrentar su último partido de la fase de grupos contra Estados Unidos, que ya se ha clasificado para la siguiente fase, con una actuación que ha destacado.

"El futbol no es lógico. Eso es lo que lo convierte en el deporte más bello del mundo", sostuvo Montella, pese a la derrota y eliminación.