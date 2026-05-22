Una Corte de botana

El ministro Irving Espinosa Betanzo llevaba meses sin hacer ruido en la nueva Corte. Ni sentencia importante o participación memorable. Ahora su nombre por fin apareció, pero por el escándalo de su ponencia. Colaboradoras del ministro grabaron comerciales de botanas dentro de oficinas de la Suprema Corte para promocionar Snack´in For You en redes sociales. Ellas ya "renunciaron" y la institución inició un procedimiento administrativo. Vaya caso. Un ministro gris que logra notoriedad pero por el uso indebido de espacios oficiales, no por su trabajo jurídico.

Otra semana ausente

Enrique Inzunza suma otra semana sin aparecer en el Senado. El morenista de Sinaloa no se ha presentado en la Comisión Permanente desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de brindar protección a Los Chapitos. Ya van tres semanas de ausencia. Su lugar lo han cubierto otros legisladores, mientras crece la presión para que pida licencia. El problema para Morena es que Inzunza preside una comisión clave para procesar la nueva reforma judicial de Sheinbaum. Ahora tendrá que decidir si exigir su licencia o forzarlo a reaparecer.

Brugada y la "innovación"

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, defendió como una muestra de "innovación" urbana la pintura morada y los diseños colocados rumbo al Mundial de 2026, pese a las críticas de urbanistas y especialistas que advierten que esos elementos no cumplen con lineamientos técnicos de tránsito y orientación vial. Al parecer lo importante no es reparar infraestructura, reponer señalamientos o generar el mínimo orden vial, sino repartir pinceladas con brocha gorda hasta debajo de las piedras.

Entre dos agendas

Mientras Washington volvió a tratar a México como muro de contención, patrulla migratoria y extensión de su crisis de seguridad bajo la presión del gobierno de Donald Trump, la Ciudad de México recibió simultáneamente a la cúpula de la Unión Europea para empujar un Acuerdo Global Modernizado que busca abrir comercio, inversiones y margen político frente al nuevo proteccionismo estadounidense; así, el gobierno de Claudia Sheinbaum quedó atrapado en un mismo día entre dos fuerzas opuestas: la presión de Estados Unidos para convertir al país en filtro de migración y narcotráfico, y la oferta europea de funcionar como socio estratégico alternativo en un mundo cada vez más fragmentado, donde las potencias ya no negocian aliados, sino zonas de influencia.

Posturas divergentes

Sobre Cuba, la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, lanzó una advertencia poco diplomática para los estándares de Bruselas: la crisis económica de la isla ya cruzó el umbral de lo sostenible y millones de cubanos sobreviven atrapados entre escasez, apagones y un sistema incapaz de ofrecer futuro. Kallas sostuvo que la población merece oportunidades y libertad, mientras México volvió a defender su línea tradicional de apoyo humanitario y no intervención, insistiendo en la autodeterminación cubana aun cuando el deterioro interno se vuelve cada vez más difícil de maquillar. Una delicada coreografía diplomática: Europa presiona, México evita confrontar y Cuba continúa funcionando como un museo ideológico con goteras.