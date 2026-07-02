Una ´fiesta´ que ya ha dejado cinco muertos

Sucedió. Tres personas que fueron a celebrar al Ángel de la Independencia el pase a octavos de final de la Selección Mexicana fallecieron por asfixia. En un primer momento, un hombre de 44 años y una joven de 19 fueron encontrados inconscientes en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster. Cuánto tiempo permanecieron ahí no se sabe, pero imagino que más de uno los vio –había un millón festejando en la zona– y no hizo nada. Primero la peda y el desmadre.

Los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación y los trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada. Muy tarde, fallecieron poco después.

Luego, una mujer de 48 años fue encontrada –también inconsciente– sobre la calle Berna.Cuánto tiempo permaneció ahí no se sabe, pero imagino que más de uno la vio y no hizo nada. Primero la peda y el desmadre. Paramédicos le brindaron maniobras de reanimación y fue trasladada a un hospital. Muy tarde, falleció poco después.

Una cuarta persona, un hombre de 30 años sin identificar, recibió atención por un aparente ataque epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo. ¿Qué pasó? Quién sabe.Fue trasladado a un hospital donde presentó un paro cardiorrespiratorio sin que los paramédicos lograran reanimarlo. Falleció poco después.

La indiferencia asusta. Me hace recordar la historia de Joyce Carol Vincent, una mujer británica de 38 años que murió en su casa al norte de Londres en 2006. Su esqueleto fue encontrado en un sillón, frente a un televisor prendido, al igual que la calefacción. Joyce estuvo así, olvidada, poco más de dos años, sin que vecinos, amigos ni familia se percataran de que ya no estaba.

No fueron los únicos eventos registrados en México por la victoria del Tri. También en la capital, en Amberes y Reforma, los empujones provocaron que el vidrio de un Starbucks colapsara. Varios para adentro del local, mientras la masa se movía por las calles.

En el propio Estadio Azteca hubo dos actos vergonzosos. Primero, aficionados lanzaron objetos contra tres periodistas ecuatorianos que estaban en vivo para la transmisión del juego. Uno de esos artefactos golpeó a uno de ellos. Afuera, en los accesos, una mujer lanzó cerveza a un ecuatoriano –por la espalda, muy valiente ella– sólo por vestir la playera de su país.

En Jalisco, un policía de Guadalajara sufrió traumatismo craneoencefálico luego de que varios aficionados intentaron dar portazo en el Fan Fest. Los elementos antimotines arribaron al sitio y algunos asistentes les arrojaron diversos objetos, sin que lograran ingresar. Además, algunos rompieron los vidrios de varios locales. Esas sí son formas, ¿verdad?

La Policía de Guadalajara reportó 15 personas detenidas: seis por faltas administrativas y nueve por delitos; de estos últimos, seis fueron por daño y dos por lesiones a policías.

El martes pasado se reportó la quinta muerte en el contexto de los festejos: el conductor que atropelló a 17 personas la noche del 24 de junio en Cabo San Lucas, Baja California Sur, tras la victoria de la Selección Mexicana sobre Chequia.

Roberto Arellano Severo estuvo varios días hospitalizado debido a que fue linchado tras el atropellamiento, pues estrelló su auto en un poste en su intento por escapar del lugar.

De las 17 personas que también fueron ingresadas al hospital atropelladas, la mayoría ya fueron dadas de alta, aunque hay una grave.

Hasta ahora, cinco muertos es el saldo de los festejos.

El siguiente encuentro de la Selección Mexicana será el próximo domingo ante Inglaterra, que sufrió para ganar a RD Congo, en el que será el último juego en el Estadio Azteca, gane o pierda. Si gana el Tri, a rezar por lo visto.

X: @SergioBibriesca