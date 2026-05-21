Una piedra llamada Inzunza

La nueva reforma judicial de Sheinbaum se puede topar con un problema: Enrique Inzunza. El senador sinaloense, señalado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narco, preside la Comisión de Estudios Legislativos Primera, una de las que deberá procesar la iniciativa. Si no aparece en el Congreso, el trámite se complica. Si pide licencia, entra su suplente: Omar López, secretario de Bienestar de Sinaloa nombrado por Rubén Rocha. Además, Morena y aliados apenas juntan 87 votos, uno más de los 86 necesarios para mayoría calificada. Con ese margen, Inzunza se vuelve un voto de riesgo.

¿Se están evitando?

Aunque se manejó la versión de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aprovecharía su paso por la Ciudad de México para tocar la puerta de Palacio Nacional, la visita quedó, al menos públicamente, en puro rumor político. La mandataria estatal sí cumplió agenda en la capital, pero su nombre no apareció en las actividades oficiales de la presidenta Claudia Sheinbaum, ni hubo rastro de una reunión formal entre ambas. La ausencia alimenta las lecturas inevitables sobre posibles desencuentros o simplemente falta de coincidencia para abordar asuntos como seguridad, coordinación institucional o recursos presupuestales.

Morados de coraje

A menos de 11 días de su entrega, el parque elevado sobre calzada de Tlalpan sigue más cerca de una escenografía de construcción permanente que de una obra terminada. Andamios, cemento expuesto, personal laborando contra el reloj y, sobre todo, vecinos atrapados diariamente en el tránsito forman parte del paisaje habitual. Aunque la inauguración todavía no llega, las prioridades parecen claras: los barandales ya comenzaron a pintarse de morado, el color insignia que Clara Brugada defiende como símbolo contra la violencia hacia las mujeres. Eso sí, ni el color alcanzó a quedar completo, porque hasta la pintura seguía a medias mientras sigue la peculiar obra.

Una chamba de esas

El Instituto Nacional Electoral informó a sus trabajadores que tendrán mes y medio de trabajo remoto, con motivo del Mundial de futbol. La medida, que se extenderá del 1 de junio al 12 de julio, busca mitigar los severos problemas de movilidad, el incremento del tránsito vehicular y la saturación del transporte público provocados por el certamen. Además, el INE informó que el gobierno capitalino solicitó el uso de estacionamientos del instituto, que están cercanos al Estadio Ciudad de México, por lo que todas las sedes del sur se irán pronto a sus casas.

Protesta inútil

Aunque es ya un caso perdido, pensionados y jubilados de Pemex y la CFE solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación apoyo para echar atrás la reforma a la Ley de Pensiones que limitó a 67 mil pesos el pago mensual, de manera retroactiva, lo que, aseguran, afecta a miles de familias y atenta contra la disposición que prohíbe que las leyes sean retroactivas.