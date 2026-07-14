Una traidora a la patria

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California por Morena, desató un escándalo tras difundirse un audio en el que habla de reuniones con el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ella pregunta si buscan extraditarla y ofrece colaborar con información de las mesas de seguridad. Ahora sostiene que sus interlocutores nunca acreditaron ser agentes ni intermediarios oficiales. Pero no rebaja la polémica: una gobernadora admite conversaciones sensibles con desconocidos sobre seguridad nacional y su situación jurídica. Morena construyó su discurso alrededor de la soberanía. Bajo esa vara, Marina ya cruzó una línea que su propio partido suele llamar traición a la patria.

Turismo legislativo

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que su viaje a Japón e Italia, acompañada de legisladores de otros partidos, está perfectamente justificado. Aseguró que, en el caso de Japón, fueron invitados por el Legislativo de ese país, quien corrió con todos sus gastos, y que en el caso de Italia hasta de su bolsa tuvo que poner. Pero el morenista Ricardo Monreal recordó el escándalo que se hizo cuando él fue a España con sus propios recursos y era prácticamente perseguido por los paparazzis. ¿Doble rasero?

Dudosa vigilancia

El antimonumento en memoria de las personas desaparecidas fue retirado del Ángel de la Independencia y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, respondió con un "vamos a ver qué pasó". Encargó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana averiguar quién removió una estructura que difícilmente pasa inadvertida en un sitio que se supone es de los más vigilados de la capital. Si un símbolo de esas dimensiones pudo ser retirado sin una explicación inmediata, la duda ya no sólo es quién se lo llevó, sino qué tan efectiva resulta la vigilancia en uno de los puntos que presume mayor presencia policial.

A periodicazos

La mala racha del conductor Pedro Sola lo persigue. Ahora la diputada local Luisa Fernanda Alpízar advirtió que la violencia contra los animales no es un chiste y en la Ciudad de México el maltrato animal es un delito que amerita sanción penal. La legisladora de MC subrayó que una figura pública en televisión nacional y frente a miles de personas no puede incitar a este delito, porque no da risa y genera violencia, por lo que pidió, por lo menos, una sanción interna por parte de la televisora.

Huérfanos del Tri

Con la Selección Mexicana fuera del Mundial, hasta en el Gobierno capitalino ajustaron las expectativas. Clara Brugada reconoció que para la final "ya no hay tanta emoción", aunque dejó claro que el operativo de seguridad seguirá intacto. No es que el Mundial haya perdido importancia; una final siempre paraliza a millones. Lo que cambió fue el ánimo en las calles de la capital: el Ángel ya no promete las mismas estampas multitudinarias que provocó el Tri. Al final, el futbol sigue siendo protagonista, pero la euforia nacional se quedó en los octavos de final.