¡Viva México!... aunque contamine

La victoria de México ante Corea del Sur dejó la friolera de 40 toneladas de basura en las calles de la Ciudad de México, tirada sin más el jueves por alrededor de 400 mil chilangos y anexados que se desbordaron por el pase a la siguiente fase del Mundial.

Imágenes de la mañana mostraban Reforma con montones de residuos por toda la vialidad, con el Ángel de la Independencia de fondo ante los primeros rayos de Sol. Poco antes, a las 5 de la mañana, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a retirar a las personas que aún estaban embriagadas de placer mundialista. Tras su retiro ingresó el personal de limpia.

Alguna vez escuché a alguien decir que "para eso están" los trabajadores de limpieza luego de tirar basura en la vía pública. No digo que todos piensen de la misma manera, pero, aunque ese sea su trabajo, también un poco de conciencia sobre los actos propios no vendría mal. Un ejemplo de que, dentro de la festividad colectiva, se puede actuar de mejor manera son los japoneses, quienes, en muchas ocasiones, limpian los estadios tras finalizar los juegos.

Diario Basta entrevistó a un trabajador de limpieza capitalino. Bajo el anonimato, relató que durante la jornada inaugural tuvo que redoblar esfuerzos en el Centro Histórico debido al aumento de residuos. "Sí había bastante cochinero en las calles. Nosotros tenemos que estar limpiando constantemente porque la gente no se toma el tiempo de tirar la basura donde debe. Comen en la calle y dejan todo tirado", comentó.

De paso, además de la basura, las flores de cempasúchil veraniegas puestas sobre la avenida ya no existen. Quedaron sepultadas entre miles de pasos y el lodazal de las lluvias nocturnas.

El trabajador explicó que la presencia de miles de visitantes obliga a mantener operativos permanentes para evitar que la basura se acumule en zonas turísticas y comerciales. "Es un trabajo cansado, pero tenemos que dar buena imagen. Si todos ayudáramos un poco más, la ciudad estaría mucho mejor", agregó.

De acuerdo con estimaciones de la ONG Ecología y Compromiso Empresarial, durante los 39 días que durará la Copa del Mundo se estima que se generarán en México alrededor de 33 mil 988 toneladas de residuos vinculados a la actividad turística, los encuentros en los estadios, los FIFA Fan Festivals y las concentraciones masivas de aficionados.

Aunque la cifra representa apenas un alza de 0.77 por ciento respecto de la basura que normalmente se produce en el país, la ONG dice que el problema no radica únicamente en la cantidad de residuos, sino en la acumulación en puntos específicos de alta concentración de personas y en la falta de una adecuada separación para su reciclaje.

Las estimaciones de la organización indican que cada partido puede generar hasta 15 toneladas de residuos, por lo que el reto será evitar que estos materiales terminen en rellenos sanitarios y aprovecharlos mediante procesos de reciclaje.

Ya los primeros días el Mundial nos habían exhibido con tres casos virales. El desprecio por las madres buscadoras en el Ángel de parte de aficionados que se taparon de la lluvia con lonas de rostros de desaparecidos y que, en algunos casos, hasta las insultaron; la aparición del histriónico Ulises Bernal Miramontes, quien hasta antes de hacerse famoso era el presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos de Jalisco, que realizó gestos ofensivos a una youtuber coreana, hecho por el que luego ofreció disculpas y renunció al cargo, y el acoso a una reportera afuera del Estadio Azteca tras el primer partido ante Sudáfrica de parte de un aficionado que pensó que puede tocar a quien quiera porque sí.