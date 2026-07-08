¿Ya quieren cobrar impuestos a las herencias?

En estos días circuló que la Suprema Corte ya había aprobado cobrar impuestos a las herencias. Eso no pasó.

Pero sí hubo los que compartieron esa postura, una de ellas Lenia Batres, quien además defendió cobrar impuestos a beneficiarios de Afore de trabajadores fallecidos.

EL CASO

El asunto fue la Contradicción de Criterios 49/2026, la cual implicaba que dos tribunales habían resuelto distinto un mismo caso. Un tribunal permitió tratar esos recursos como herencia o legado. Otro sostuvo que un beneficiario de Afore cobra por seguridad social, no por testamento.

El proyecto de la ministra Sara Herrerías proponía que ese dinero pagara el impuesto sobre la renta, o ISR, que grava los ingresos. Su tesis decía que los recursos de la cuenta individual de retiro no estaban exentos en la Ley del ISR ni en su reglamento.

La votación quedó seis contra tres. A favor estuvieron Herrerías, Estela Ríos y Lenia Batres.En contra votaron Irving Espinosa, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Giovanni Figueroa, Arístides Guerrero y Hugo Aguilar. El asunto volvió a nueva ponencia para elaborar otro proyecto.

LA POLÉMICA

Hugo Aguilar fue quien tocó primero el asunto dentro del pleno. Dijo que México deja libres de impuestos herencias millonarias; sin embargo, dijo que no era justo gravar los recursos de una Afore acumulada por una persona trabajadora durante su vida laboral.

Arístides Guerrero, el Ministro Chicharrón, advirtió que el criterio podía alcanzar cuentas bancarias, cláusulas laborales, seguros y otras designaciones de beneficiarios. Yasmín Esquivel defendió que ese dinero esté libre de impuestos porque tiene una posición parecida a quien recibe un legado.

Lenia Batres fue más lejos, pues no sólo defendió cobrar ISR al beneficiario de Afore, sino también las herencias y legados. En el pleno dijo que ese dinero no provino del esfuerzo de quien lo recibe. Después, en El Universal, escribió: "El único mecanismo de redistribución de la riqueza es el pago de impuestos". Todos parejo, pues. Ricos y pobres.

LO QUE PASÓ

Tras la sesión, varios dijeron que la Corte había aprobado impuestos a las herencias. Esa versión está mal. Hoy la ley mantiene la exención. El artículo 93, fracción XXII, de la Ley del ISR dice que no se paga impuesto por ingresos recibidos por herencia o legado.

Además, la Corte no puede crear impuestos. Esa facultad corresponde al Congreso. Diputados y senadores cambian leyes fiscales. Y si se modifica la Constitución, que no es el caso aquí, participan Congresos estatales.

Así que la Corte no aprobó un nuevo cobro. Lo sucedido fue distinto: tres ministras apoyaron cobrar ISR sobre ahorros de retiro de un trabajador fallecido, y Lenia Batres defendió con mayor fuerza la idea de cobrar impuestos a herencias.

EL FONDO FISCAL

Pero... ¿podría suceder en un futuro? Lo cierto es que Sheinbaum ha evitado una reforma fiscal grande. Al igual que López Obrador, ha preferido cobrar deudas a grandes morosos, endurecer reglas del SAT, desaparecer fideicomisos, recortar presupuesto y contratar deuda.

Aunque esa ruta ya se está agotando, porque Hacienda proyectó que la deuda pública cierre 2026 en 20.4 billones de pesos. Y cada vez salen más caros los intereses de la deuda y las pensiones: 1.2 billones para costo financiero y 2.3 billones para pensiones.

Así que falta dinero, y no duden que alguien ya mira las herencias como salvavidas presupuestal.

EL DATO INCÓMODO

La ASF detectó desde 2019 irregularidades en medicinas del Hospital Infantil, incluidos fármacos contra el cáncer. El desfalco supera 121 millones de pesos y siguió años, dice La Jornada. Sabían del problema, no lo frenaron y reaccionaron hasta que el escándalo explotó.