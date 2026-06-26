¿Ya quieren prohibir las redes sociales y la IA por miedo a 'la derecha'?

Claudia Sheinbaum busca abrir una caja de Pandora con dos propuestas. La primera es la regulación del acceso de niñas, niños y adolescentes a redes sociales y pantallas. La segunda es la inteligencia artificial (IA) en la generación de contenidos e información.

La Presidenta habló de proteger a los menores frente al uso excesivo de dispositivos. También planteó revisar cómo la IA puede alterar la conversación pública y afectar procesos electorales. Es decir, ligó esos problemas con salud mental, educación, seguridad digital y democracia. El detalle es el contexto.

JÓVENES DE DERECHA

Y es que estas propuestas llegan en un momento complejo para la izquierda latinoamericana, que acumula derrotas electorales y desgaste entre jóvenes.

En Brasil, un reporte de Reuters, publicado por La Jornada, señaló el creciente rechazo juvenil a Lula da Silva y un giro hacia la derecha, más por falta de mejores ingresos y seguridad que por temas ideológicos. Y eso también se refleja en México.

La última encuesta de Enkoll, casa encuestadora bien vista por Palacio Nacional, reportó una aprobación general cercana al 68% para Sheinbaum. Además, reportó un fuerte rechazo entre los más jóvenes.

En el grupo de 18 a 24 años, el rechazo llegó al 44%. Ese nivel casi duplica el promedio nacional de 27%. En el grupo de 25 a 34 años, el rechazo fue de 32%. Ahora imagina a los adolescentes de hoy pero que votarán en 2030.

Las redes sociales son el espacio donde estas generaciones se informan y construyen su humor político. Por eso, regular plataformas digitales no es casualidad pues responde a una alerta en Palacio Nacional.

Pero el problema para la izquierda latinoamericana, incluyendo a Morena, no está sólo en la plataforma donde circulan esos mensajes. También está en uno de los temas que más preocupa a los jóvenes.

ES LA SEGURIDAD

En Colombia, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, capitalizó ese ambiente con un discurso de "orden, autoridad y combate frontal al crimen". Con ello aprovechó el punto más débil del gobierno de Gustavo Petro: la inseguridad. Y ese tema ha permeado en elecciones presidenciales de otros países.

Ese tema también alcanza a México. Aunque Sheinbaum presume una baja en homicidios, la conversación pública de seguridad se ha centrado en la "narcopolítica", sobre todo tras las acusaciones de Estados Unidos contra políticos de Morena, como Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En ese contexto, el gobierno impulsó una reforma constitucional para anular elecciones por "injerencia extranjera". Incluso Ricardo Monreal acusó a Estados Unidos de promover a la "ultraderecha" en el continente tras las elecciones colombianas.

Con esos antecedentes, regular redes e inteligencia artificial entra en la disputa por controlar la conversación pública.

Y sí, las pantallas pueden afectar a menores, la inteligencia artificial puede potenciar las mentiras y las redes sociales pueden amplificar campañas de manipulación. Sin embargo, una regla mal escrita puede abrir la puerta a censura o castigos contra críticas legítimas.

No hay que ir más lejos. En San Luis Potosí, la ley Serrano, impulsada por el PVEM para regular el uso de la IA, derivó en la detención de dos mujeres periodistas. Ese caso obliga a vigilar que los temores ideológicos de Palacio Nacional no terminen usados para silenciar voces críticas.

EL DATO INCÓMODO

La Condusef reporta que las quejas contra bancos crecieron 14% de enero a mayo y llegaron a 75 mil 884 reclamaciones. Los principales reclamos son cargos no reconocidos, transferencias electrónicas y cancelaciones no aplicadas. ¿Quién los mete en orden?