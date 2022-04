Ordena AMLO expropiar terrenos de especulares del Tren Maya

POR URBANO BARRERA

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó expropiar los terrenos para el Tramo 3 del Tren Maya, debido a que inmobiliarias los adquirieron vara venderlos a sobreprecio.

Durante su conferencia de prensa celebrada en Isla Mujeres, Quintana Roo, expresó que este tipo de empresarios están acostumbrados a robar y pretendían poner al Gobierno Federal “contra la pared”.

“Sintieron que iba a llegar el tren y empezaron a comprar tierras a especular, son empresas inmobiliarias, hay incluso casos donde no aceptan los avalúos y quieren sacar raja, cobrar muchísimo, ya di la instrucción que donde hay esos abusos pues se haga valer la expropiación por utilidad pública y que se pague la indemnización a precio comercial, pero no más”, impuso.

Adelantó que lo mismo se haría en el Tramo 5 de Cancún a Tulum, donde hay oposición de ambientalistas.

El Presidente dijo que quienes se oponen no son habitantes de la zona, ni ejidatarios, sino personas de organizaciones privadas que buscan sacar beneficios.

Pese a la oposición y boicots aseguró que se continuará con la construcción de la mega ruta de mil 500 kilómetros que pasará por Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún, Tulum, Chetumal y de nuevo a Escárcega”.

El Ejecutivo federal dijo que está abierto al diálogo, pues por encima del interés colectivo, estas organizaciones lo que quieren es dinero.

“Hay una serie de intereses que no quieren que avancemos en la construcción del Tren Maya. No son los de Felipe Carrillo Puerto, no son, decía yo, los ejidatarios de esta zona, son intereses aquí, donde hay más dinero para decirlo con claridad”, fustigo.

Recordó que la obra genera 105 mil empleos y una inversión de 280 mil millones de pesos, razón por la cual no hay motivo para boicotear los trabajos del Tren Maya.