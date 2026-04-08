Ordenan dictamen técnico en Tramo 5 del Tren Maya

Sheinbaum ordenó revisar pilotes por hundimientos; no hay fallas detectadas y la evaluación definirá su estado

El gobierno federal ordenó un dictamen técnico sobre los pilotes del Tramo 5 del Tren Maya , luego de que colectivos ambientalistas difundieran denuncias sobre posibles hundimientos en estructuras ubicadas entre Cancún y Tulum.

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La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes coordinarse con la Secretaría de la Defensa Nacional para analizar las condiciones estructurales de la obra en una zona caracterizada por cenotes y cavernas.

La mandataria señaló que la revisión estará a cargo de especialistas en estructuras, quienes evaluarán la estabilidad de los pilotes en un entorno de suelo kárstico, donde la geología condiciona el comportamiento de la infraestructura.

Sheinbaum afirmó que hasta el momento no existe un problema identificado en el Tren Maya, pero indicó que la evaluación técnica permitirá emitir un dictamen que aclare la situación.

La decisión ocurre tras la difusión de un video en el que se observan trabajos de apuntalamiento en columnas de soporte, lo que generó cuestionamientos sobre la integridad de la obra.

La mandataria sostuvo que no debió solicitarse la eliminación de ese material y reiteró que existe libertad de expresión para documentar este tipo de situaciones.

El colectivo Sélvame del Tren documentó presuntos hundimientos en pilotes, mientras el ambientalista José Urbina señaló que las afectaciones podrían derivar de fallas constructivas o de la fragilidad del terreno.

Organizaciones ambientales advirtieron desde 2024 sobre riesgos asociados a la construcción en esa región, debido a la presencia de ríos subterráneos, cavernas y cenotes.

El Tramo 5 fue rediseñado para internarse en la selva, lo que implicó el uso de pilotes profundos como solución estructural ante las condiciones del subsuelo.

El dictamen técnico determinará la condición real de la obra y definirá si se requieren ajustes en una de las secciones más complejas del proyecto ferroviario.