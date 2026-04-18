Orquesta Filarmónica CDMX nombra a Edgar Darío García Véjar como nuevo director operativo

Edgar Darío García Véjar asume como director operativo de la OFCM tras la salida de Dalí Estrada en abril de 2026.

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México inicia una nueva etapa en su estructura interna con el nombramiento de Edgar Darío García Véjar como nuevo director operativo, cargo que asumió oficialmente a partir del 1 de abril de 2026.

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El relevo se da tras la salida de Dalí Estrada Sour, quien dejó la posición para dar paso a una renovación en la gestión de la agrupación, considerada una de las más importantes del ámbito musical en la capital.

Perfil con enfoque en desarrollo cultural

García Véjar cuenta con una trayectoria enfocada en la gestión cultural, particularmente en la programación artística, la producción escénica y la creación de proyectos multidisciplinarios. Su trabajo ha estado orientado al impulso de nuevos públicos y al fortalecimiento de espacios para jóvenes creadores.

Uno de sus cargos más relevantes fue como gerente del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, donde promovió una oferta diversa y estrategias para acercar la música contemporánea a más audiencias.

Experiencia en escena y proyectos independientes

Además de su labor institucional, ha participado como consultor y productor en iniciativas del ámbito independiente y privado, desarrollando proyectos enfocados en la circulación artística y la vinculación entre creadores y públicos.

Su trayectoria incluye colaboraciones con festivales y encuentros culturales como Un Desierto para la Danza, las Jornadas Artísticas del Museo Iconográfico del Quijote y Confluencias, este último en colaboración con el Odin Teatret de Dinamarca.

Formación académica y especialización

En el ámbito académico, García Véjar es egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral, donde cursó la Maestría en Dirección Escénica, y cuenta con la licenciatura en Artes Escénicas por la Universidad de Sonora.

También posee formación especializada en estudios contemporáneos del arte, lo que complementa su perfil dentro del sector cultural.

Inicio de una nueva etapa

Con este nombramiento, la OFCM abre un nuevo ciclo enfocado en fortalecer su proyección artística, ampliar su alcance y consolidar su vínculo con distintos públicos en la Ciudad de México.