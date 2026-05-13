Otra llamada desde Washington

CNN reportó una presunta operación de la CIA en México ligada a Tecámac, pero la CIA y Omar García Harfuch lo negaron en medio de tensiones entre México y EE. UU. por seguridad y combate al narcotráfico

CNN publicó que agentes de la CIA habrían participado en una operación contra cárteles en México vinculada a la explosión de Tecámac, Edomex. Omar García Harfuch salió a negarlo y afirmó que el gobierno no acepta operaciones encubiertas, letales o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional. La CIA también lo desmintió. Sin embargo, la versión aparece en plena presión de Estados Unidos por seguridad, extradiciones y señalamientos contra políticos mexicanos. Aunque todos nieguen la operación, el episodio funciona como advertencia. Washington está filtrando, presionando y marcando agenda. Está claro lo que piden a Palacio Nacional: quieren más resultados contra el narco.

En Sinaloa hay prioridades

Mientras en Sinaloa se acumulan las versiones sobre investigaciones contra el gobernador con licencia Rubén Rocha por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, crecen las tensiones con Estados Unidos y el estado sigue atrapado en una interminable crisis de violencia, la conversación oficial ya encontró cómo traducir semejante tormenta: IMSS-Bienestar. Hoy, la gobernadora interina Yeraldine Bonilla viajará a Ciudad de México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y abordar, precisamente, temas de salud pública. Nada más oportuno que aterrizarlo todo en una reunión sobre clínicas… o eso dicen.

Ahí se ven, ajolotes

Mientras la Ciudad de México lidia con inundaciones históricas, multihomicidios, extorsiones, violencia en distintas alcaldías y el caos vial por las obras rumbo al Mundial de 2026, Clara Brugada anunció que hará una breve escala internacional en Bakú, Azerbaiyán, para asistir al Foro Urbano Mundial convocado por ONU-Hábitat. “Me voy el fin de semana y regreso el martes”, dijo la jefa de Gobierno capitalina, luego de una conferencia donde su propio gabinete reconoció las plagas que azotan a la capital. Aquí la esperamos de regreso, con el agua… y la pintura morada al cuello.

Alberca legislativa

Las fuertes lluvias que azotaron este martes el centro de la Ciudad de México hicieron estragos en las instalaciones del Congreso local, pues el agua logró entrar al sótano de la sede legislativa, recién remodelado. Incluso trabajadores y hasta una diputada de Movimiento Ciudadano se tuvieron que sumar a las tareas de limpieza y agarrar el trapeador, para que el encharcamiento no llegara hasta las oficinas. ¡Y eso que la temporada de lluvias ni siquiera ha empezado!

Ni aguantan nada

La Condusef se dijo preocupada porque está subiendo el número de quejas contra el sector asegurador. Sin embargo, el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Pedro Pacheco, precisó que de las 22 mil quejas en el rubro de automóviles, que tiene más de 3.6 millones de pólizas, “ni siquiera son porque no se paga, sino porque se tardan un poco más en el taller, o son otro tipo de situaciones que salen del ámbito del propio sector asegurador”. Ah no, pues perdón.