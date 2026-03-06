Pablo Lemus destaca estabilidad en Jalisco y respaldo de Claudia Sheinbaum en reunión de seguridad

El gobernador de Jalisco aseguró que la entidad continúa en funcionamiento y con estabilidad institucional tras las recientes jornadas violentas vinculadas al CJNG

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que la entidad “se encuentra fuerte, unida, de pie y trabajando”, al recibir a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su Gabinete de Seguridad durante una reunión de la Mesa de Seguridad en la que se revisaron indicadores delictivos y acciones conjuntas entre autoridades federales y estatales.

Lemus destacó que la coordinación institucional ha permitido mantener la operación normal del estado en medio de los episodios de violencia registrados en días recientes, y reconoció la respuesta de la ciudadanía jalisciense, a la que calificó como “extraordinaria” por mantener la calma y continuar con las actividades cotidianas.

El mandatario estatal subrayó que la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Jalisco representó un gesto de respaldo político y de cooperación entre niveles de gobierno, y agradeció el apoyo del gobierno federal en materia de seguridad y desarrollo regional.

Durante la conferencia matutina presidencial en Zapopan, Lemus expuso el desempeño económico de Jalisco y afirmó que la entidad se consolidó como el quinto estado no fronterizo con mayor volumen de exportaciones a nivel nacional, posición impulsada principalmente por su industria tecnológica.

El mandatario explicó que el estado mantiene una trayectoria histórica en el sector electrónico y que actualmente concentra el 70 por ciento de los semiconductores desarrollados en México, actividad que se convirtió en uno de los pilares de la economía de Jalisco.

Lemus señaló que el gobierno federal respalda la instalación de un centro de diseño de semiconductores en Jalisco, proyecto que, según indicó, permitirá impulsar el registro de patentes mexicanas y fortalecer la presencia de la industria nacional de telecomunicaciones y electrónica en el mercado global.

El gobernador invitó a la presidenta Sheinbaum a participar en la inauguración del centro de semiconductores, una vez que concluyan las obras, y aseguró que la instalación funcionará como un detonador para el desarrollo tecnológico y la formación de especialistas en el estado.

En materia energética, el mandatario pidió respaldo para la construcción de una planta de ciclo combinado, destinada a fortalecer la infraestructura eléctrica para la expansión industrial, especialmente en el sector tecnológico.

Destacó el proyecto ferroviario que conectará Ciudad de México, Querétaro, Irapuato, León y Guadalajara, iniciativa que calificó como estratégica para el desarrollo económico del país y para la integración logística del occidente mexicano.

El gobernador aseguró que el gobierno estatal colaborará con la federación para liberar derechos de vía y facilitar la construcción del sistema ferroviario, con el objetivo de consolidar un corredor de transporte que fortalezca la conectividad y el comercio regional.