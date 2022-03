Pablo López: “La música en directo es la que arroja la verdad”

Ciudad de México, 9 mar (EFE).- Convencido de que las presentaciones en directo borran cualquier cifra millonaria de plataformas digitales o redes sociales, el español Pablo López se “avienta” a la música en vivo porque “es la que arroja toda la verdad”, cuenta el cantante en entrevista con Efe y da los primeros detalles de su trabajo con la leyenda Raphael.

“Hoy en día en un mundo tan cifrado de vistas en Youtube, seguidores en Instagram, impactos en ‘streaming’, yo creo que la música en directo es la que dice la verdad sobre todo, es una suerte que tanta gente vaya a los conciertos y que cante las canciones, eso es lo que más vale de todo”, cuenta López desde Ciudad de México.

En 2021 López se convirtió en uno de los artistas que más vendieron entradas a conciertos en España. Para lograrlo tuvo que ofrecer más de 80 presentaciones que no solamente lo acercaron con su público, sino que lo formaron física y mentalmente como artista.

“Llegué a tener cinco o siete conciertos seguidos y por primera vez en mi vida me he sentido mayor, he tenido que tomar una disciplina deportiva e intentar no hablar mucho por la euforia del concierto, cosas que nunca había pensado. Para mí salir de un concierto era dar toda la emoción y ahora tenía que contenerla porque sino no llegaba”, recuerda el cantante de 37 años.

Con más experiencia como cantante, López volverá a México en junio para ofrecer cinco presentaciones por ciudades como Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla y Ciudad de México donde se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, un foro alterno al enorme inmueble.

La idea de estar frente a su piano para cantarle a sus seguidores en México le emociona y, según cuenta, su espectáculo será similar a lo que vivió en España con su gira “Mayday & Stay” pero ahora bajo el nombre de “Piano y voz”, que como el nombre lo indica, le exige un rigor especial al llevar toda “la geografía acústica” en sus manos.

“Esta es una de las conexiones mas bonitas y directas que hay porque produce una empatía del espectador. Te ve ahí solo ante el peligro y de alguna manera les entran mas rápido las canciones”, considera.

RAPHAEL Y UN NUEVO RETO

Después de presentar un disco tan introspectivo como “Unikornio. Once millones de versos después de ti”, López, nacido en Fuengiroal, Málaga, ha decidido tomar dos retos paralelos: uno, escribirle todo un disco a la leyenda musical Raphael, y el otro, adaptarse a la inmediatez de los sencillos dejando un poco atrás el mundo de los discos al que siempre se ha mostrado fiel.

“Rafael es muy exigente de la manera más bonita que puede ser estando presente todos mis días. De repente me pregunta: ¿Cómo está el tiempo en la Ciudad de México?, pero lo que realmente te está diciendo es: ‘oye no se te olvide que estoy aquí’. Es muy exigente pero está siendo una experiencia muy bonita”, relata.

Dice que trabajar con una “eminencia” como lo es el intérprete de “Mi gran noche”, cree que le dará la experiencia de haber cursado “tres carreras universitarias”.

Además, Pablo confiesa que el ejercicio de componer para el español más que quitarle el tiempo para su propia música, le ha dado una inspiración extra y ahora espera poder lanzar un nuevo tema antes de su regreso al país.

“Estoy escribiendo e intentando hacer la locura -para mí- de hacer canciones fuera del paraguas de un álbum, no pensando en mercadotecnia, pero sí pensando en que necesito expresarme de una manera exprés y urgente”, relata.

UN NOVIAZGO CON MÉXICO

El cantante que ha pasado unos días en el país latinoamericano para hacer promoción, dice que su relación con México ha sido particular y como un vínculo amoroso.

“Es como si fuéramos una pareja, nos conocimos como un amor de verano y ahora nos acabamos de reencontrar en una cafetería. Nos hemos mirado y tiene la pinta de que vamos a intentar casarnos y tener hijos”, finaliza entre risas. EFE