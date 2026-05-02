Consulta qué día depositan el pago de Mujeres con Bienestar Edomex en mayo 2026 y revisa el calendario para saber cuándo te toca cobrar

El programa Mujeres con Bienestar está dirigido a mujeres de entre 18 y 64 años que viven en el Estado de México, con el objetivo de brindar un apoyo económico para cubrir necesidades básicas y servicios.

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El titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, confirmó el calendario de pagos correspondiente al segundo bimestre de 2026, dando certeza a las beneficiarias sobre cuándo recibirán su dinero.

Calendario de pagos por apellido

La dispersión del apoyo se realizará del lunes 4 al viernes 8 de mayo, de acuerdo con la inicial del primer apellido:

Lunes 4: A, B, C, D

A, B, C, D Martes 5: E, F, G, H

E, F, G, H Miércoles 6: I, J, K, L, M

I, J, K, L, M Jueves 7: N, Ñ, O, P, Q, R

N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 8: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Monto del apoyo económico

El programa otorga un apoyo de $2,500 pesos bimestrales, que se deposita directamente en la tarjeta Mujeres con Bienestar, facilitando el acceso a los recursos de forma segura.

Para poder recibir el depósito sin inconvenientes, es indispensable que la tarjeta esté activada, ya que el dinero se transfiere de manera automática sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿Dónde puedes usar la tarjeta?

Las beneficiarias pueden utilizar su tarjeta para realizar compras en establecimientos, pagar servicios o suscripciones, así como retirar efectivo en cajeros automáticos o sucursales de Financiera para el Bienestar, brindando flexibilidad en el uso del apoyo.

Quiénes pueden acceder al programa

El programa tiene cobertura en los 125 municipios del Estado de México y está dirigido a mujeres de 18 a 64 años con domicilio en la entidad. El registro es gratuito y sin intermediarios, por lo que se recomienda consultar el calendario y mantener activa la tarjeta para evitar retrasos en el pago.