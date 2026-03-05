Diputadas de Morena suben a tribuna durante la Sesión Solemne por el Día Internacional de la Mujer. | Foto: Cuartoscuro.com

La oposición afirmó que el 8M no debe reducirse a discursos, mientras Morena defendió avances en la participación política de las mujeres

A unos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Senado de la República realizó una sesión solemne en la que quedaron expuestas diferencias sobre el significado del 8 de marzo y la situación que enfrentan mujeres y niñas en el país. Mientras legisladoras de oposición cuestionaron que la fecha se reduzca a discursos y actos simbólicos, desde Morena se defendieron los avances alcanzados en la participación política de las mujeres y se reconoció la legitimidad de las movilizaciones convocadas para esa fecha.

La senadora Laura Esquivel Torres, del PAN, criticó que las conmemoraciones institucionales no se traduzcan en cambios concretos para la vida de las niñas y adolescentes.

“Las niñas de México no necesitan discursos, senadoras, necesitan un país que las proteja y para eso están ustedes aquí”, afirmó durante su intervención.

La legisladora sostuvo que muchas menores continúan enfrentando condiciones de violencia, marginación y falta de oportunidades. Mencionó el caso de Daisy, una niña de 13 años que llegó a un hospital en Chiapas en estado grave porque estaba por dar a luz, y señaló que alrededor de 90 mil niñas en México se convierten en madres cuando sus cuerpos aún no están preparados. “Eso no es destino, eso es una falla del Estado. México necesita niñas que sean niñas, no madres, no esposas”, sostuvo.

Al advertir que cada semana son asesinadas cerca de diez niñas y adolescentes en el país, dijo que “sigamos dando discursos esperanzadores desde esta tribuna, total, hay millones de niñas que nunca se van a enterar, porque el internet y la luz no llega a sus comunidades, porque como no pueden ir a la escuela ni siquiera saben leer”.

En contraste, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, reconoció el derecho de las mujeres a movilizarse el 8 de marzo y señaló que las marchas forman parte de una larga historia de lucha por derechos.

“El 8 de marzo nos recuerda que cada derecho conquistado ha sido fruto de organización, de persistencia, de insistencia y de una profunda convicción de justicia“, afirmó.

Castillo Juárez recordó que esta fecha surgió de las movilizaciones de trabajadoras a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando mujeres exigían jornadas laborales justas, salarios dignos y condiciones de trabajo humanas. Señaló que, a pesar de los avances, persisten problemas como la violencia contra mujeres y niñas, las brechas salariales, la carga desigual de los cuidados y la exclusión de los espacios de decisión.

“A las jóvenes que marchan les decimos con respeto y convicción que su indignación es legítima, que su voz es necesaria y que su energía es motor de cambio“, expresó.

Las declaraciones de la presidenta del Senado fueron respondidas desde la bancada de Morena por la senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla, quien sostuvo que el país vive un momento distinto en la participación política de las mujeres y defendió los cambios registrados en los espacios de poder.

Recordó que durante décadas se dijo a las mujeres que la política no era su lugar y que debían permanecer al margen de la toma de decisiones.

“Hoy México vive un momento histórico porque estamos legislando con perspectiva de género. Las mujeres ocupamos escaños en este Senado, gobernamos estados, municipios y comunidades, dirigimos instituciones y encabezamos proyectos que transforman la vida pública del país”, señaló.

La legisladora afirmó que estos avances son resultado de generaciones de mujeres que insistieron en participar en la vida pública y abrir espacios en la política.

No obstante, reconoció que las desigualdades aún persisten y que las mujeres siguen enfrentando retos en la vida cotidiana, desde inseguridad hasta prejuicios y la doble carga del trabajo profesional y doméstico.

Durante la sesión también intervino la senadora Mely Romero Celis, del PRI, quien sostuvo que las marchas del 8 de marzo continúan siendo necesarias frente a las condiciones de violencia y desigualdad que enfrentan las mujeres.

Indicó que en México existen más de 133 mil personas desaparecidas, de las cuales casi 30 mil son mujeres, y que siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia y, “precisamente por eso se marcha cada 8 de marzo, para sensibilizar a quienes sí pueden tomar decisiones”.