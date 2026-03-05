El coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa, aseguró que la reforma electoral no surge del consenso con otras fuerzas políticas

El coordinador de los diputados federales del PAN, Elías Lixa, aseguró que su bancada revisará con responsabilidad la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero dejó claro que no acompañará un proceso que no cumpla condiciones mínimas de legalidad y construcción plural. “No vamos a otorgar ni un voto para validar una simulación“, precisó en entrevista.

“La iniciativa no nace del consenso con todas las fuerzas políticas. Una reforma electoral requiere diálogo abierto y participación efectiva de quienes integran el sistema democrático”, señaló.

Lixa subrayó que el proyecto presenta inconsistencias desde su origen, incluida la creación de una comisión que operó sin condiciones suficientes de transparencia y con uso de recursos públicos que ha sido cuestionado por legisladores de Acción Nacional.

Asimismo, indicó que la propuesta no atiende los retos que la ciudadanía ha planteado para mejorar los procesos electorales y deja fuera temas centrales, como mecanismos eficaces para impedir el involucramiento del crimen organizado y el uso de recursos ilícitos en campañas.

“No se puede modificar el marco electoral sin establecer medidas claras para evitar la infiltración del crimen organizado en candidaturas y elecciones”, puntualizó.

Señaló además que avanzar en cambios constitucionales sin presentar de manera simultánea las reformas a leyes secundarias impide conocer con precisión el alcance operativo de la propuesta.

Subrayó que modificar el marco electoral sin combatir frontalmente la infiltración del crimen organizado y el uso de recursos ilícitos equivale a mantener intacto el problema estructural.