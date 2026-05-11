Jorge Romero adelantó que también presentarán una denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya por la posible comisión de delitos de lesa humanidad

Diputados federales del PAN, junto con la dirigencia nacional de ese partido, senadores y diputados locales acudieron a la Cámara de Diputados para presentar una denuncia de juicio político contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y adelantaron que también presentarán una denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya por posibles delitos de lesa humanidad, por la violencia que padece esa entidad.

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En conferencia de prensa, el presidente de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, señaló que se busca que Rocha Moya no pueda, bajo ninguna circunstancia, regresar al cargo y con ello acceder nuevamente al fuero. Además, anunciaron que solicitarán el miércoles en la Comisión Permanente la desaparición de poderes en Sinaloa.

Los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, Elías Lixa y Ricardo Anaya, entregaron a la secretaría general, en el palacio legislativo de San Lázaro, la solicitud de juicio político, con el objetivo de impedir que el gobernador con licencia pueda reincorporarse al gobierno estatal mientras avanzan las investigaciones relacionadas con las acusaciones surgidas desde Estados Unidos sobre supuestos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.

Los legisladores de Acción Nacional sentenciaron que existen todos los elementos para solicitar el juicio político contra Rocha Moya, porque es evidente que existe una investigación muy profunda de su entorno.

Hoy lo anunciamos desde la Cámara de Diputados: vamos a ejercer todos los recursos legales que estén a nuestro alcance.



No podemos seguir permitiendo que México quede en manos del crimen organizado, y mucho menos que exista complicidad desde el poder y vínculos con un partido… pic.twitter.com/eGGxqVvrzs — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 11, 2026

El diputado Elías Lixa aseguró que las elecciones de 2021 fueron operadas directamente por el crimen organizado y recordó que el asedio contra los candidatos de otros partidos fue criminal.

Explicó que la solicitud de juicio político fue promovido en nombre de todos los legisladores federales del PAN y el procedimiento busca avanzar conforme a los postulados de la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El senador Ricardo Anaya sentenció que hay una tonelada de pruebas de los presuntos vínculos del ex gobernador de Sinaloa con el crimen organizado y subrayó que Acción Nacional de ninguna manera la petición de la detención del funcionario con fines de extradición viola la soberanía nacional.

Agregó que el gobierno federal intenta desviar la atención del caso con otros temas, pero no le va a funcionar, porque la corrupción y el contubernio con el crimen organizado está en un nivel que no se puede esconder más.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, advirtió por su lado que Morena es un narcopartido y que ellos no van a quitar el dedo del renglón y seguirán señalando la crisis por la que atraviesa Sinaloa y todo el país con la infiltración de la delincuencia organizada.

Agregó que en la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente presentarán formalmente promoverán la desaparición de poderes en Sinaloa. “Acción Nacional agotará todos los recursos que contemple la ley para impedir que exista impunidad. No vamos a permitir que exista impunidad”, refrendó.