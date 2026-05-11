La presidenta rechazó versiones sobre una presunta fuga tras el ataque contra una vivienda vinculada con el gobernador con licencia

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Rubén Rocha permanece en Sinaloa luego del ataque contra una vivienda vinculada con el gobernador con licencia . La mandataria respondió a versiones sobre su paradero y sostuvo que no existe el escenario de fuga que ha circulado en redes y algunos espacios mediáticos.

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“Él está en Sinaloa y ya pues él mismo podría informar o las otras nueve personas dónde están, pero no hay esta cosa de que, y ahora dónde está y se escapó”, indicó la mandataria desde Palacio Nacional.

Sheinbaum indicó que la información puntual sobre ubicación puede ampliarla el gabinete de seguridad, pero sostuvo de forma directa que Rocha se encuentra en Sinaloa. La declaración ocurrió después de que se le consultó sobre un ataque contra una propiedad donde el mandatario vivió anteriormente y que actualmente se encontraba desocupada.

La presidenta reiteró que el caso vinculado con Rocha debe tratarse en el terreno jurídico. Explicó que el gobierno de México recibió una solicitud urgente de detención y extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa y un senador, pero señaló que cualquier actuación exige pruebas suficientes.

Detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores consultó a la Fiscalía General de la República sobre la solidez del expediente remitido desde el extranjero; la fiscalía concluyó que no existen elementos suficientes hasta ahora, por lo que la cancillería solicitó evidencia adicional antes de avanzar en cualquier procedimiento.

Sheinbaum también rechazó narrativas que presentan el caso como una persecución política automática o una desaparición del exmandatario. Señaló que parte de la conversación pública responde a propaganda y desinformación, y marcó diferencia entre información verificable y versiones construidas para alimentar rumores sobre la crisis.