Papa León XIV responde a Donald Trump: “No tengo miedo y seguiré hablando por la paz”

El pontífice evitó confrontar a Trump y reafirmó que su misión no es política, sino espiritual.

En medio de tensiones internacionales, el papa León XIV respondió a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejando claro que no teme a su administración y que continuará defendiendo su mensaje de paz.

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Durante su traslado hacia Argelia este lunes 13 de abril, el pontífice fue cuestionado sobre los señalamientos del mandatario estadounidense, quien lo calificó como un “hombre débil” por sus llamados a detener los conflictos internacionales. Ante ello, León XIV fue contundente: “No tengo miedo a la administración Trump… seguiré hablando contra la guerra”, según reportes de medios italianos.

El líder de la Iglesia católica subrayó que su papel no es entrar en confrontaciones políticas, sino difundir los valores del Evangelio. “No soy un político. No tengo intención de debatir con él”, expresó, al insistir en que su misión está enfocada en la reconciliación, el diálogo y la paz entre los pueblos.

Las declaraciones del Papa se dan en un contexto marcado por la tensión en Medio Oriente, particularmente entre Estados Unidos, Israel e Irán, donde León XIV ha reiterado su postura a favor de la solución pacífica de los conflictos.

El intercambio surgió luego de que Trump criticara al pontífice en su red social, cuestionando su postura en temas de seguridad global, armamento nuclear y política exterior. Incluso, el mandatario insinuó que el Papa carece de firmeza frente a amenazas internacionales.

Pese a ello, León XIV evitó escalar la confrontación y reafirmó que sus palabras no buscan atacar a ningún gobierno. “El mensaje es claro: bienaventurados los que trabajan por la paz”, señaló, destacando que la Iglesia tiene la responsabilidad moral de oponerse a la guerra.

Gira en África con enfoque humanitario

Actualmente, el Papa se encuentra en una visita oficial por Argelia, donde permanecerá hasta el 15 de abril como parte de una gira que también incluye Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Durante este recorrido, León XIV busca reforzar su mensaje de derechos humanos, diálogo internacional y convivencia pacífica, además de destacar la importancia de África en la agenda global de la Iglesia.

El pontífice reiteró que su prioridad no es la política internacional, sino promover valores universales como la dignidad humana, el entendimiento mutuo y la paz, principios que —afirmó— guían todas sus acciones.