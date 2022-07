Partidos deberán garantizar candidaturas para mujeres en gubernaturas competitivas: INE

PATRICIA RAMÍREZ

A más tardar el 31 de octubre del 2022, todos los partidos políticos deberán modificar sus documentos básicos para garantizar la paridad de género en las gubernaturas, precepto que deberá ser aplicado en las elecciones de 2023 en Coahuila y el Estado de México.

Las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron el proyecto de acuerdo que además establece que la paridad deberá ser sustantiva, es decir, otorgar las candidaturas a mujeres en entidades donde los partidos y coaliciones tienen posibilidades de triunfo.

Este acuerdo, que deberá ser aprobado por el consejo general, señala que se realiza en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que vincula a los partidos políticos nacionales a definir reglas claras en las que precisen cómo aplicarán la competitividad en la postulación de mujeres a sus candidaturas y al INE para que supervise que se emitan tales reglas de paridad sustantiva y verifique que en los registros de sus candidaturas se cumplan tales criterios.

Los partidos políticos deberán informar al INE a más tardar 30 días antes del inicio de su proceso de selección de candidaturas a gubernaturas en Coahuila y Estado de México, la entidad donde postularán a una mujer como candidata o, en su caso, si en ambas entidades postularán a mujeres, asimismo, en caso de que aún no hayan sido aprobadas por el consejo general las modificaciones a sus documentos básicos, informen en el mismo plazo a la autoridad electoral sobre los métodos de selección de candidaturas aprobados por el órgano competente para garantizar la paridad sustantiva a través del criterio de competitividad.

En sesión extraordinaria, la presidenta de las Comisiones Unidas, Norma De la Cruz Magaña, advirtió que la paridad sustantiva y la perspectiva de género ya no pueden esperar.

“Esta sentencia es una oportunidad para los partidos políticos, porque finalmente se tiene que lograr la paridad al interior de los mismos y el 52 por ciento de la Lista Nominal son mujeres. ¿Cuáles son las políticas que ustedes están realizando para integrar a las mujeres para que cumplan esa función de ser fractales de la sociedad y poder transformar las demandas ciudadanas en políticas públicas?”, les subrayó.

Los partidos políticos, agregó, también tienen que alcanzar y reflejar lo que está sucediendo en el resto del país y de las instituciones, “el tener una paridad sustantiva y una democracia incluyente al interior”.

La consejera Carla Humphrey Jordan advirtió que, aunque el acuerdo no fuera aprobado por el consejo general, los partidos están obligados por la propia sentencia a tener estas reglas de paridad antes del inicio de los siguientes procesos electorales.

Sin embargo, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona dijo que está en desacuerdo con el plazo fijado del 31 de octubre de este año, a fin de dar facilidad a partidos políticos para realizar estos cambios y no propiciar que se hagan al vapor.

“La autoridad debe tener la flexibilidad suficiente para aceptar que las reglas para las elecciones de gubernaturas del próximo año se establezcan en documentos distintos de los estatutos y que los partidos modifiquen éstos posteriormente, en la medida en que tienen congresos o asambleas”, dijo.