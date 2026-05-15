Partidos locales crean confederación nacional y presentan reforma para fortalecer su representación

Dirigentes de más de 40 fuerzas políticas estatales, encabezados por Bersahín López López, acudieron al Senado por invitación de Alejandro Murat Hinojosa para impulsar cambios a la Ley General de Partidos Políticos, ampliar el acceso al financiamiento público y reconocer el peso electoral de los municipios

Los partidos políticos locales del país anunciaron la conformación de una Confederación Nacional de Partidos Políticos Locales y presentaron en el Senado de la República una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, con el objetivo de fortalecer la representación y el financiamiento de estas fuerzas políticas en las entidades federativas.

LEE ADEMÁS: iPhone 18, plegable y fecha de lanzamiento: las filtraciones más importantes del próximo equipo de Apple

Encabezados por el dirigente de Nueva Alianza Oaxaca, Bersahín López López, representantes de más de 40 partidos locales de los 55 existentes en el país acudieron a la Comisión Permanente por invitación del senador de Morena y exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.

Entre los principales puntos de la reforma se encuentra que la votación obtenida por presidentes municipales sea tomada en cuenta para la obtención o permanencia del registro de los partidos locales. Asimismo, plantearon eliminar restricciones para que estas fuerzas políticas puedan acceder a la bolsa total del financiamiento público local, tomando en consideración su representación en ayuntamientos y congresos estatales.

Los dirigentes señalaron que la nueva confederación busca construir una agenda común desde lo local, aunque cada partido mantendrá su autonomía ideológica y electoral en sus respectivos estados.

La organización representa a más de un millón y medio de afiliados, cerca de cuatro millones de votos obtenidos en la pasada elección, más de 200 presidencias municipales y alrededor de 52 diputaciones locales en distintas entidades del país.

Los representantes afirmaron que el objetivo es fortalecer la participación política desde municipios, colonias y comunidades, así como abrir espacios para que las agendas regionales tengan presencia en el debate nacional.

Será en su tercer Congreso Nacional, previsto para julio, donde definirán la ruta política y electoral rumbo a los comicios de 2027, incluyendo la posibilidad de alianzas con otras fuerzas políticas.

Los dirigentes aclararon que la Confederación no funcionará como una asociación partidista única, sino como un espacio de coordinación y representación de causas comunes entre partidos locales de distintas corrientes ideológicas.