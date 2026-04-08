Paseos Históricos CDMX abril 2026: rutas gratis en Guerrero, Doctores y Álamos

La Secretaría de Cultura de la CDMX anunció recorridos gratuitos en abril por colonias emblemáticas como Guerrero, Doctores y Álamos.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció el arranque de los Paseos Históricos de abril 2026, un programa que invita a la ciudadanía a redescubrir el patrimonio, la historia y la identidad de algunas de las colonias más representativas de la capital mediante recorridos guiados gratuitos.

LEE ADEMÁS: BTS en México 2026: ¿se liberarán boletos para conciertos en CDMX?

Durante tres domingos consecutivos, las y los asistentes podrán participar en estas rutas culturales sin necesidad de registro previo, únicamente acudiendo al punto de encuentro a las 10:45 horas, donde guías especializados —identificados con chaleco oficial— compartirán relatos, datos y anécdotas de cada sitio.

Colonia Guerrero: un recorrido por la memoria nacional

El primer paseo se realizará el domingo 12 de abril en la Colonia Guerrero, una de las más antiguas de la ciudad. Bajo el título “Donde reposan los espíritus nobles”, el recorrido incluye espacios emblemáticos como el Museo Panteón de San Fernando, donde descansan figuras clave de la historia nacional como Benito Juárez.

También se visitará la parroquia y el jardín de San Fernando, así como construcciones históricas que forman parte del origen de esta colonia fundada en el siglo XIX.

Colonia Doctores: tradición y cultura popular

El domingo 19 de abril será el turno de la Colonia Doctores, con el recorrido “Rosas de la infancia”, que abordará el origen de este barrio durante el Porfiriato y su transformación urbana.

Entre los puntos principales destaca el Museo del Juguete Antiguo México, que resguarda una colección de piezas históricas desde el siglo XIX. También se visitará el Parque Lázaro Cárdenas, uno de los espacios más representativos de la zona

Colonia Álamos: nueva ruta con esencia europea

Para cerrar el mes, el domingo 26 de abril se estrenará una nueva ruta en la Colonia Álamos, caracterizada por su influencia española y su arquitectura de estilo colonial californiano.

El recorrido incluirá el templo de Nuestra Señora de la Consolación, construido en 1937, además de calles que evocan ciudades de España, reflejo de su historia ligada a la migración europea.

Acceso libre y sin registro

Los Paseos Históricos son de entrada libre, no requieren inscripción previa y están diseñados para todo público. Su objetivo es acercar a las personas al legado cultural de la Ciudad de México, a través de experiencias que combinan historia, arquitectura y memoria colectiva.