Pedrada contra Rosario Piedra

El rechazo de la CNDH al informe del Comité de la ONU sobre Desaparición Forzada abrió un frente político en el Congreso. Desde la oposición, Lilly Téllez pidió al Senado rectificar el posicionamiento del organismo, frenar la estigmatización contra colectivos y exigir una disculpa pública. En paralelo, Laura Ballesteros fue más lejos: solicitó la renuncia de Rosario Piedra y anunció que impulsará un juicio político. Lo que debió ser el inicio de una cooperación internacional para atender un tema doloroso para los mexicanos ya entró al terreno de responsabilidades personales y costos institucionales para la titular de la CNDH.

De rumor en rumor

El nombre de Alfonso Romo Garza empezó a girar como trompo en X, ese lugar donde la gente confunde rumores con periodismo, asegurando que el empresario regiomontano estaría en manos de autoridades de Estados Unidos después de un supuesto paso por España. Aunque no hay una sola confirmación pública, las versiones dicen que el exfuncionario habría decidido entregarse o estaría bajo resguardo de agencias estadounidenses, aparentemente con la intención de convertirse en testigo protegido en investigaciones por lavado de dinero. Todo esto, por supuesto, viene acompañado de guiños hacia los señalamientos del Departamento del Tesoro contra Vector Casa de Bolsa. Veremos.

Ideario de exportación

La llamada “cuarta transformación” ya no necesita exportarse con programas sociales; le basta con existir como relato. No se transfiere como política pública, sino como marco discursivo que permite a candidatos y movimientos posicionarse frente al desgaste de las élites tradicionales. Claudia Sheinbaum salió a decir que no está financiando campañas en Perú y trazó una línea bastante conveniente: una cosa es compartir ideas y otra muy distinta meter dinero o manos en elecciones ajenas. Mientras, la relación bilateral sigue cargando el fantasma de Pedro Castillo, cuya destitución mantiene a México en una postura incómodamente activa, insistiendo en su liberación y alimentando la percepción de alineamiento político.

Guerra capitalina

La guerra entre Morena y los gobernantes panistas en la capital sigue sin dar tregua. Ahora el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, rechazó que se realicen en territorio de esa demarcación los llamados Fan Fest, en el marco del Mundial de Fútbol de junio próximo. Los morenistas le reviraron que en realidad se trata de una venganza por la cancelación del espectáculo Alicia en el País de las Maravillas, que se realizaría en Parque Lira, porque “se le cayó el negocio”, e incluso aseguraron que es falso el argumento de la falta de recursos, porque hay un subejercicio de 200 millones en la alcaldía. Y como siempre, ¡los ciudadanos quedan en medio del pleito!

Lenta depuración

Pablo Vázquez dijo que fortaleció a Asuntos Internos porque el combate a la corrupción dentro de la SSC es una prioridad. Menos mal. Apenas hacía falta: tres policías fueron acusados de despojar a un automovilista de casi 4 millones de pesos, una cifra que confirma que algunos agentes ya no se conforman con la vieja y modesta mordida; ahora parecen empeñados en asumir retos mayores. Para muchos, perseguir el delito ya no basta: ahora parece un reto personal comprobar hasta dónde pueden infringir la ley sin quitarse el uniforme. ¡A rezar!