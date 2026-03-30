Pedrada desde Guerrero

Félix Salgado causó indignación interna tras criticar la línea antinepotismo de Morena. Dijo que lo cuestionan por buscar suceder a su hija, Evelyn Salgado, pero que quienes lo frenan tienen “a toda su familia en el poder”. La alusión pega en la dirigencia nacional, específicamente a Luisa Alcalde. No rompe con Morena, pero sí exhibe una regla aplicada con criterio selectivo. La pedrada fue precisa. Si el nepotismo va en serio, debe valer para todos. También para quienes hoy reparten lecciones desde una oficina en la CDMX.

La Casa de los Destapados

Sergio Mayer ya se apuntó para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Dijo que le encantaría llegar, y hasta dejó abierta la puerta a una aspiración presidencial, aunque “por pasos”. El problema no es que aspire. Es desde dónde lo hace. Mayer regresa al tablero político después de pedir licencia para entrar a un reality show, volver a su curul y lanzarse todavía contra quienes lo criticaron. Aunque su destape confirma algo. Se viene una ola de aspiraciones desde que el partido hizo el disparo de salida para definir a sus coordinadores territoriales en los próximos meses.

La machuchona del Cuau

Cuauhtémoc Blanco volvió a meterse solo en la polémica. Llegó al Estadio Banorte para el partido México-Portugal en una camioneta machuchona de alrededor de 3 millones de pesos, sin placas y con acceso a estacionamiento que no tuvo el resto de los asistentes. Morena presume austeridad, Sheinbaum pide evitar lujos y el exgobernador de Morelos decide contradecir ese discurso. Otra vez. En plena crisis de imagen, Blanco volvió a regalar municiones.

Huele a revancha

A unos días de que concluyan su periodo de nueve años en el INE, los consejeros electorales Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera están en la incertidumbre por su retiro, ya que al tener, todavía, abierto un procedimiento abierto en la Contraloría Interna del instituto, podría retenerles los recursos de sus liquidaciones, que según morenistas ascienden a varios millones de pesos para cada uno. Todo ello, después de que osaron votar en 2022 a favor de la posposición de los trabajos para la revocación de mandato. Habrá que ver.

Respiración artificial

Con la urgencia de quien sabe que 2027 está a la vuelta de la esquina y que el registro no se conserva con nostalgia, el PRD capitalino comenzó otra ronda de “reorganización y fortalecimiento”. Bajo la conducción de Nora Arias Contreras, el partido tomó protesta a nuevos cuadros en Azcapotzalco y Cuauhtémoc, donde asumieron Guadalupe Fonseca y Cecilia Ocampo, respectivamente. La legisladora reunió a dirigentes y militantes bajo el discurso de unidad, trabajo y lealtad, mientras el partido intenta reagruparse y recuperar músculo político. Porque, después de varias derrotas y de vivir más de recuerdos que de votos, el PRD apuesta a que la experiencia de Arias Contreras alcance para mantener con vida al sol azteca en la capital.