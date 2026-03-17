Petróleos Mexicanos informó que el siniestro fue provocado por el desbordamiento de aguas aceitosas tras intensas lluvias en Paraíso, Tabasco.

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que cinco personas perdieron la vida a consecuencia de un incendio registrado la mañana de este martes en las inmediaciones de la refinería Olmeca , ubicada en Dos Bocas, Paraíso.

Según el reporte oficial de la empresa productiva del Estado, el incidente se originó debido a las intensas lluvias en la región, las cuales provocaron el desbordamiento de aguas aceitosas fuera de las instalaciones. Este líquido se estancó en el exterior de la barda perimetral del complejo y posteriormente se incendió, provocando el fatal desenlace.

Entre las víctimas mortales se ha identificado a una trabajadora de la compañía.

Estado actual de la refinería y medidas de seguridad

Tras el siniestro, Pemex aseguró que la situación fue controlada de manera oportuna. Para tranquilidad de los habitantes de la zona y los empleados, la institución destacó lo siguiente:

Sin riesgo actual: No existe peligro para la población ni para el personal que labora dentro del complejo.

No existe peligro para la población ni para el personal que labora dentro del complejo. Vigilancia activa: Se mantienen acciones de supervisión y vigilancia constante en el perímetro para prevenir incidentes adicionales.

Se mantienen acciones de supervisión y vigilancia constante en el perímetro para prevenir incidentes adicionales. Atención médica: Se brinda apoyo integral a las personas que resultaron lesionadas en coordinación con Protección Civil y diversas instancias de salud.

Investigaciones en curso

El área de Salvaguardia Estratégica de Pemex ya trabaja en conjunto con las autoridades competentes. El objetivo principal es esclarecer las causas exactas del siniestro y evaluar cómo las condiciones climatológicas derivaron en el desbordamiento del material inflamable.

“La empresa expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de las víctimas ante este suceso que ha generado consternación”. Pemex

📍Pemex mantiene atención al incidente ocurrido al exterior de la Refinería Olmeca.



Comunicado nacional: https://t.co/v2tzky7Vez pic.twitter.com/YbZJoBqRlg — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 17, 2026

Este evento ha vuelto a poner el foco sobre las condiciones operativas de la refinería Olmeca frente a fenómenos meteorológicos, mientras las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades.