Pensión Bienestar para discapacidad 2026: fechas de registro, documentos y cómo inscribirte

Los beneficiarios recibirán 3,300 pesos bimestrales mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios y con respaldo constitucional.

Si tienes o conoces a alguien con discapacidad permanente, esta semana es clave. A partir del lunes 23 y hasta el domingo 29 de marzo, el gobierno de México abre en todo el territorio nacional el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, un apoyo económico directo que este año entrega 3,300 pesos bimestrales sin intermediarios y a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. El objetivo es garantizar el pleno ejercicio de derechos de quienes viven con alguna discapacidad de carácter permanente.

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Calendario de registro: según la letra de tu apellido

Para ordenar el proceso, el registro está organizado por la primera letra del apellido paterno. Aquí el desglose completo:

Lunes 23 de marzo: A, B, C Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 28 y domingo 29 de marzo: Todas las letras sin excepción

Los Módulos de Bienestar atenderán en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Para ubicar el módulo más cercano a tu domicilio, puedes consultar la página oficial gob.mx/bienestar.

Documentos que debes llevar el día del registro

Para completar el trámite sin contratiempos, es indispensable presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud.

Si la persona beneficiaria no puede acudir personalmente, tiene el derecho de designar a un representante o persona auxiliar para que realice el trámite en su nombre.

Quiénes pueden recibir este apoyo

La pensión está dirigida a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad. A partir de los 65 años, los derechohabientes pasan automáticamente a recibir la Pensión para Personas Adultas Mayores. Es importante destacar que este apoyo está elevado a rango constitucional como una obligación tanto del gobierno federal como de las entidades federativas, de las cuales 24 ya firmaron convenios de universalidad para garantizar su entrega sin restricciones territoriales.