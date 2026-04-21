Perfiles pro 4T dominan las quintetas de aspirantes al INE

Manuel Chávez y Bernardo Valle, los mejor evaluados del proceso, encabezan estos listados; serán votados en la sesión de este martes

El Comité Técnico de Evaluación entregó a la Junta de Coordinación Política las tres quintetas de aspirantes al consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), compuesta por personajes cercanos al gobierno federal y a la 4T. La votación se dará este martes en el pleno y se requiere mayoría calificada para la aprobación de las tres consejerías.



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En la quinteta integrada solo por hombres encabeza el actual director de Talleres Gráficos de México, Arturo Manuel Chávez López, y en la quinteta mixta está el exconsejero electoral de la Ciudad de México y asesor de la redacción de la reforma electoral, Bernardo Bravo Monroy. Ellos dos, según dicen morenistas, son los que tienen un lugar asegurado.

La quinteta conformada solo por mujeres incluye a Blanca Cruz García, Laura Daniela Durán, Miriam Hinojosa, Alejandra Tello y María Magdalena Villa Domínguez.

En la quinteta de solo hombres acompañan a Manuel Chávez: Juan Manuel Guerrero, Armando Hernández Cruz, Armando Maldonado Acosta y Gabriel Preciado.

Mientras que en la quinteta mixta están Armando Ambriz, Silvia Bustos, Claudia Díaz Tablada, Frida Gómez Puga y Bernardo Valle Monroy.

Armando Ambriz Hernández, ex presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y señalado como cercano a Ricardo Monreal, tendría que enfrentarse a Bernardo Valle, por lo que se ve difícil que llegue.

Martha Alejandra Tello Mendoza, otra de las favoritas, es abogada con especialización en derecho electoral y funcionaria de la Escuela Judicial Electoral. Calificada como muy cercana al magistrado Felipe de la Mata Piza, fue una de las dos personas consideradas como acción afirmativa, al autoadscribirse como persona con discapacidad por padecer lupus.

Al llegar a la reunión, el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, aseguró que “en este proceso no habrá cuotas o cuates“, sino que se revisará a los mejores perfiles, aunque reconoció que el acuerdo depende de los votos de la alianza Morena, PT y Verde.

Por su lado, el coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa, aseguró que el proceso del Comité de Evaluación “está plagado de irregularidades que tienen que ser limpiados” y acusó que parece que ya se prefigura una terna de favoritos.