Se manifiestan periodistas en Acapulco por asesinato de colega Fredid Román

AGENCIA EFE

Foto: EFE

Con mensajes con exigencia de justicia en una mano y con sus herramientas de trabajo en la otra, periodistas y reporteros de la ciudad costera de Acapulco, Guerrero, se manifestaron este martes nuevamente para exigir justicia por el asesinato de Fredid Román, uno más de su gremio, quien fue acribillado la tarde del lunes afuera de su domicilio en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado.

“No salimos de una y entramos a otra. Lamentablemente ayer por la tarde fue arteramente asesinado el compañero Fredid Román en la ciudad de Chilpancingo, donde, por lo que se ve, la norma es la falta de seguridad preventiva en la capital del estado”, expresó el periodista Ignacio Hernández Meneses durante el acto.

El crimen de Román se apuntó como el decimoquinto asesinato que ocurre en México contra periodistas en lo que va de 2022.

Dentro de la protesta, los periodistas también exigieron a las autoridades que se les pueda brindar las garantías para poder llevar a cabo su labor, ya que en diez meses, dos periodistas han sido asesinados en el estado de Guerrero.

“Es muy complicado hacer periodismo en México, desafortunadamente las condiciones de hoy en día no permiten ejercer el oficio”, comentó el secretario de la delegación XXV del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Ernesto Caballero.

“Fredid no era un periodista con opinión crítica, no era un periodista que se metiera en problemas. Obviamente esto lastima más al gremio periodístico que hoy vemos que es cada vez mas difícil ejercer y más complicado se vuelve cuando tres horas antes de su asesinato hay una publicación en su columna que señala al Gobierno federal, señala a un exgobernador. Entonces no tenemos rumbo, no tenemos certeza y sobre todo no hay garantías para ejercer el periodismo”, puntualizó el secretario.

Román fue atacado a balazos cuando estaba dentro de su automóvil en la colonia (vecindario) Progreso, de Chilpancingo.

De acuerdo con reportes de la Policía Estatal, el periodista quedó herido al interior del vehículo pero cuando llegaron paramédicos de la Cruz Roja, ya había fallecido por los impactos de bala recibidos en distintas partes del cuerpo.

Con el asesinato de Fredid Román suman 16 periodistas asesinados en Guerrero desde el año 2000 hasta la fecha, y es el segundo asesinado en el actual Gobierno estatal (2021-2027).

Según cifras de la organización Artículo 19, desde 2000 al menos 154 comunicadores han sido asesinados en México en posible relación con su labor periodística.

Mientras que en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre de 2018, se han contabilizado alrededor de 2 mil agresiones contra la prensa en el país, incluyendo 40 asesinatos, 15 en lo que va de este año.

Este martes, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su “firme condena” a la muerte de Román al tiempo que llamó a las autoridades a “redoblar esfuerzos para realizar una investigación pronta y efectiva de este crimen”, ocurrido en Chilpancingo, capital de Guerrero, donde Román fue fundador del diario La Realidad y un “reconocido periodista” en varios medios.