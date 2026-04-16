El diputado local Pedro Haces Lago pidió a Morena que haya piso parejo en la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 y rechazó que la presentación de su libro implique promoción personalizada en la alcaldía Tlalpan. En conferencia de prensa, aseguró que la prioridad de Morena debe ser mantener la unidad y consideró que la alcaldía tiene problemas que urge resolver, de cara al Mundial de Futbol, que está a solo dos meses de realizarse.

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Asimismo, advirtió que el año electoral todavía no arranca y Morena tampoco ha emitido las reglas para la elección de cargos de elección popular, pero confió en que será un proceso cuidado y que las reglas serán claras, para atender las legítimas aspiraciones de todos los militantes. “Yo estoy tranquilo, evidentemente si alguien lleva a cabo una demanda o algún juicio electoral, habrá que responder y no seré yo, sino la editorial”, dijo al referirse a la promoción de su libro en la alcaldía.

Al presentar su libro Tlalpan, Entre la Historia y mi Corazón, el legislador de Morena, quien busca ser candidato a alcalde de Tlalpan, dijo que la demarcación puede convertirse en un polo de desarrollo turístico, pues tiene mucho potencial y zonas que no han sido explotadas adecuadamente. Por lo que se refiere a la inminente llegada del Mundial de Fútbol, el diputado precisó que Tlalpan será el epicentro de este evento deportivo, por lo que es indispensable mejorar la movilidad y seguridad, sobre todo en el estadio principal.

“Hay muchas cosas que deben y pueden mejorarse en Tlalpan”, subrayó tras asegurar que reconoce el trabajo de la alcaldesa Gabriela Osorio Hernández, pero hay temas en los que se tiene que trabajar. Recordó que Tlalpan es la alcaldía territorialmente más grande de la Ciudad de México y cuenta con un patrimonio valioso, sitios históricos y un entorno tanto rural como urbano que requiere atención integral.