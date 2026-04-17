Ignacio Mier reconoce a Citlalli Hernández por asumir Comisión Nacional de Elecciones

El senador morenista manifestó su respaldo a Hernández Mora, luego de que dejó la Secretaría de las Mujeres para regresar a las tareas internas de Morena

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ignacio Mier Velazco, reconoció la trayectoria y el compromiso de Citlalli Hernández Mora , luego de que dejó su cargo como secretaria de las Mujeres. A través de un mensaje en sus redes sociales, el senador morenista expresó su respaldo a Hernández Mora ante su nueva responsabilidad al frente de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

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“Querida Citlalli, mi reconocimiento siempre a tu talento y compromiso con Morena. Seguro estoy que harás un excelente trabajo como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones”, señaló el también coordinador parlamentario de Morena en la Cámara alta.

El legislador escribió este mensaje después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara este jueves que Hernández Mora renunció a la Secretaría de las Mujeres para regresar a las labores internas de Morena. Su objetivo será encabezar la Comisión Nacional de Elecciones, órgano encargado de conducir los procesos internos de selección de candidaturas.

El legislador destacó así el papel que ha mantenido Citlalli Hernández Mora dentro del partido y manifestó su confianza en que tendrá un desempeño favorable en la nueva encomienda que asumirá dentro de Morena.