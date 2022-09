Pide Moreira asumir responsabilidad en seguridad

RITA MAGAÑA

Foto: Twitter @PRI_Nacional

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, llamó a los gobernadores y los alcaldes del país a asumir su responsabilidad en materia de seguridad, para enfrentar los homicidios dolosos que son del fuero civil.

Advirtió que si no se aprueba esta reforma en “2024 tendremos una extrema ingobernabilidad“.

“Ni estamos subiendo impuestos ni estamos haciendo pactos de ningún tipo, estamos con una cosa muy clara, que si no se hace hoy, no se va a hacer nunca, ¿por qué no se va a hacer nunca?, porque el año que entra en calor de las elecciones menos se va a votar”, argumentó.

El diputado priista acudió al Senado para dialogar con los senadores de su partido y explicarles las bondades de la reforma que prorroga la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, porque es justa y tiene sustento legal.

El exgobernador de Coahuila precisó que en el PRI “no hay consignas de nadie y no es como en otros partidos, acá cada quien tiene el derecho de votar lo que desee”.

Reconoció que él no estaba de acuerdo con esta reforma, pues había votado por la Guardia Nacional.

Señaló que la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torres Valdez no daña al país.

Dijo que “a nosotros únicamente nos está moviendo el interés del país.

Refirió que la coalición Va por México no se ha muerto, pues ayer y hoy se reunió con los dirigentes del PAN y del PRD.

“Como en todos los tipos de organizaciones, porque no somos lineales, siempre hay puntos que discutir y puntos que platicar”, expuso.