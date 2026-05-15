Pide Sheinbaum revisar criterios de extradición entre México y EU

Anunció que el gobierno exhibirá casos en los que Estados Unidos negó peticiones mexicanas por falta de evidencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó revisar los criterios aplicados en solicitudes de extradición y detención entre México y Estados Unidos tras los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, afirmando que ninguna acusación contra ciudadanos mexicanos puede avanzar sin pruebas formales y fuera del marco constitucional.

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Sheinbaum criticó el planteamiento de que el gobierno mexicano solo tendría como opciones detener, extraditar o encarcelar a los señalados. Afirmó que existe una vía previa obligatoria: exigir evidencia que permita a las autoridades mexicanas determinar si procede una investigación.

“¿Tienes pruebas contra el gobernador con licencia? Preséntalas“, afirmó la presidenta. Añadió que la Fiscalía General de la República (FGR) debe actuar únicamente con base en elementos jurídicos verificables y no por presión política o mediática.

Sheinbaum anunció que su gobierno presentará 36 casos en los que autoridades estadounidenses negaron solicitudes mexicanas de detención urgente con fines de extradición por falta de pruebas. Señaló que el mismo criterio exigido a México debe aplicarse a Estados Unidos y que la relación bilateral debe sostenerse en reglas recíprocas.

Argumentó que actuar sin evidencia vulneraría la soberanía nacional y el Estado de derecho. “Si México solicitara la detención urgente de un gobernador estadounidense en funciones, Washington exigiría sustento legal antes de cualquier decisión”, precisó.

La presidenta también respondió al tratamiento mediático del caso y cuestionó a analistas que han planteado acciones inmediatas contra Rocha Moya, sosteniendo que parte del debate público utiliza el concepto de Estado de derecho de manera selectiva. “Si hay pruebas suficientes, se procede. Si no hay pruebas, no se procede“, sostuvo.

Subrayó que la misma protección constitucional aplicará para funcionarios emanados de partidos de oposición, garantizando la equidad en el marco del sistema penal acusatorio.

El caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, se encuentra en un punto de inflexión política y jurídica tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en territorio estadounidense. La controversia escaló a raíz de una misiva atribuida al líder del Cártel de Sinaloa, en la cual se asegura que el mandatario estatal participó en una reunión el mismo día de su detención, encuentro donde también habría sido asesinado el político Héctor Melesio Cuén.

Aunque Rocha Moya rechazó estas versiones y presentó pruebas de su estancia en Los Ángeles durante esa fecha, la FGR atrajo las investigaciones para esclarecer las inconsistencias entre la versión oficial de la fiscalía local y los hallazgos federales

Actualmente, Rocha Moya continúa en sus funciones bajo un esquema de protección oficial solicitado por él mismo, mientras el país aguarda los resultados de las diligencias que determinen si existió colusión de funcionarios estatales en los hechos ocurridos en julio de 2024.