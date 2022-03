Piden a 180 mil tamaulipecos vacunarse contra el Covid-19.

POR EDUARDO VIZCARRA.

CIUDAD VICTORIA Tamaulipas,- Al menos 180 mil tamaulipecos se encuentran sin vacunar contra e Covid-19 confirmo Gloria Molina Gamboa.

La secretaria de Salud dio a conocer que hasta el día de hoy 4.8 millones de vacunas se han aplicado a las y los tamaulipecos y pidió a los que no se han inmunizado acudir para lograr la inmunidad en toda la ciudadanía.

” Hay que seguir con las medidas preventivas para que no haya cierres económicos otra vez por lo que no se deben de relajar las medidas sanitarias y que si no están vacunados hay que acudir a la vacuna para que no vuelvan a subir los contagios”, señaló.

Señaló que a nivel Estado hace falta que el 40 por ciento de la gente se vacune de 18 años y más además de exhortar a los empresarios obtener el distintivo de “Sitio Seguro” que no cuesta .

” El que no cumpla será verificado por la COEPRIS para que cumpla y que si no quieren poner el tapete no es necesario pero si se necesita que den gel y que no dejen entrar a gente sin cubrebocas y cuidar la sana distancia dentro del negocio”

La secretaria de salud confirmó este día 117 nuevos casos y 10 fallecimientos, por lo que insistió en su llamado a utilizar cubrebocas, lavarse las manos y respetar la sana distancia para evitar la propagación del virus.

Destacó la importancia de completar el esquema de vacunación anti covid y aplicarse la dosis de refuerzo, para evitar al máximo complicaciones que puedan derivar en hospitalizaciones, algún tipo de secuela o fallecimientos